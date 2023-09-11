健康主題館／補養氣血 刺激穴位 中醫治療改善肌少症

● 肌少症好發高齡者，但有年輕化趨勢

● 中醫治療肌少症，可食療調理體質

● 刺激身體穴位，能減緩病程惡化

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀。圖／WaCare遠距健康提供

一名65歲的熟齡女性因為步伐不穩、雙腳久站無力，至中醫看診，希望以針灸治療舒緩不適，經中醫師診斷，患者的病症為「痿症」或「虛勞」，也就是肌肉萎縮、肌力減弱的「肌少症」，因此患者的肌肉力量逐漸下降，導致日常活動困難。

肌少症 也會影響咀嚼吞嚥

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，肌少症是老年失能殺手，當肌肉逐漸變小、變軟，容易引起跌倒、骨折。有些患者會發生肌肉痙攣或抽搐的情況，有些人則會因姿勢偏一邊或駝背而產生其他疼痛、痠麻；肌少症也會影響控制咀嚼和吞嚥的動作，造成嗆咳、食物卡在咽部等進食困難。

推薦肌安榮益湯藥膳 圖／聯合報提供 除了身體軟弱無力以及各種痠痛不適外，肌少症也會造成大腿肌肉力量下降，無法穩定關節，因此退化性膝關節炎提早上門。林舜穀指出，別再誤以為關節疼痛是半月軟骨受到傷害，建議先檢查是否行動力變差、肌力減弱，找出問題對症下藥。

肌少症目前沒有藥物可以治療，但是可以透過飲食、運動長回肌肉量，減緩症狀，甚至逆轉。

八珍湯 健脾益氣促進循環

中醫治療改善肌少症有哪些方法？林舜穀表示，中藥調補是常用的方法，典型的虛弱症型可從補養氣血下手，推薦結合四君子湯與四物湯的「八珍湯」，具有健脾益氣的功效。四君子包含茯苓、白朮、人參、炙甘草，以補氣為主；四物則有當歸、熟地、川芎、白芍，主要補血。若加上黃耆、肉桂，則成了「十全大補湯」。

林舜穀強調，減緩或改善肌少症，也可以刺激穴位增加肌力，包括分布在股四頭肌的伏兔穴、梁丘穴、箕門穴，可加強大腿伸展和膝蓋屈曲動作；大腿前部股二頭肌負責髖關節的彎曲和旋轉，多按承扶穴、殷門穴，幫助因久坐站不起來的人；大腿外側的闊筋膜張肌可穩定骨盆與膝蓋，按風市穴可加強深層肌肉的運動。

小腿前部的脛前肌幫助腳背翹起來、走路不易絆倒，相關穴位為足三里穴、上巨虛穴、下巨虛穴。想要保持身體平衡，小腿後部的腓骨長肌上分布光明穴、陽輔穴，屬於足少陽膽經，多按壓可舒筋通絡。

林舜穀說，中醫強調氣血充足，身體功能就不易減退，以中藥調補加上穴位刺激，再搭配運動，可改善肌肉流失。