健康名人堂／提升新藥預算 投資健康的第一步

每年的健保總額協商即將開始，又是各方立場爭戰廝殺的時刻，尤其遇到台灣重要的「選舉年」，政府已率先預告明年不調整保費，健保的財政恐將更捉襟見肘，令人擔憂各種重大衛生指標已落後先進國家的台灣，其醫療品質與病友治療權益更加惡化。

從醫近40年，我深刻感受及時適切的治療對病人來說是重要的，尤其是與時間賽跑的癌症病人，然而，因為健保資源有限，癌症新藥納入健保給付時間漫長、數量下降等問題未改善，看到多項上市許久、國外已使用一段時間的新藥，仍佇列等待審查，癌友的希望可能就隨著時間流逝而遞減。

癌症新藥 近9成綁給付限制

更甚者，好不容易擠進健保窄門的新藥，被設限給付條件已成常態，根據癌症希望基金會統計，2016年迄今納入健保給付的癌症藥品，近9成綁了給付限制，像藥品間不得合併使用或互換，以及限制療程（如只能用12次）或使用時間（如只能用18個月）等。這好比在菜單上看到各式餐點，卻限制男性只可吃飯、女性只能吃麵，吃了一半就被收走。

限制療程或設定使用時間讓醫病雙方苦不堪言，每次開口詢問病人：「這個藥有效，但健保不付了，你要自費繼續使用，還是我們來換藥呢？」對身為臨床醫師的我而言，實在痛心。病人也常問，為什麼吃了有效反而要自費？另外還有已被專家、臨床醫師證實有效的治療方式，受制於預算被擠出健保給付行列，讓我不禁感嘆，能用來對付癌細胞的利器愈來愈有限。

新藥預算 與實際所需有落差

我們肯定健保署在預算有限下為民眾把關的辛勞，然而精準醫療的趨勢無可避免，健保新藥預算應合理成長。健保署在2020年底執行前瞻性評估機制（Horizon Scanning），請藥廠呈報未來2至3年預計申請健保給付的新藥及可能金額，即便如此，執行後新藥預算卻未顯著成長，與實際所需要費用有不小落差，顯見該制度未被善用及落實。

除了期待Horizon Scanning發揮功效，精確預估所需新藥費用，尚需有穩健財源挹注。我曾於兩年前的名人堂表達，台灣醫療保健支出在GDP占比低於OECD國家平均值，提出政府應提撥費用挹注健保總額、進而擴充新藥預算。近期觀看主要健康指標表現，如平均餘命、可避免死亡率、癌症死亡率等多項指標落後，愈來愈多人憂心不已，各界賢達不約而同呼籲政府要有積極行動。

健康台灣 盼望政府聽進建議

新藥預算不足是政府對醫療保健支出不足、資源互相排擠的縮影，健保預算協商在即，目前已知新藥預算僅微幅成長，勢必無法滿足癌友對新藥治療的期待。殷切盼望政府能聽進各界建議加大投資，整治新藥預算長年不足的沉痾，讓重大傷病的癌友能接受及時適切的治療，方能真正落實「健康台灣」的理念。