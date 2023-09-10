健康食品琳瑯滿目小心受騙 食藥署：全台僅54件通過認證

國人對於健康非常重視，對於各類營養補充品的購買力更是旺盛。但並非所有食品都能標榜為「健康食品」。食藥署副署長林金富表示，依法規定得取得「小綠人標章」才能夠宣稱為「健康食品」，且僅能宣稱13種功效，目前統計僅54件產品有通過認證。食藥署提醒，民眾除認明小綠人標章，也可以善用「食品藥物消費者專區」查詢，確保買到的產品安全。

市面上的益生菌琳瑯滿目，標榜的功能千奇百怪，但依照食安法並沒有任何產品能夠稱為「保健食品」。林金富表示，依照台灣食安法規定，得取得「小綠人標章」才能夠宣稱為「健康食品」，並沒有保健食品這項名詞，並且僅限定13項功效可申請認證，為胃腸功能改善、調節血脂、護肝、骨質保健、免疫調節、輔助調整過敏體質、不易形成體脂肪、調節血糖、輔助調節血壓、抗疲勞、延緩衰老、促進鐵吸收及牙齒保健等。

林金富表示，根據食藥署統計，全台市面僅54項產品有取得小綠人標章，腸胃功能改善有34件，輔助調整過敏體質17件、免疫調節7件、調節血脂4件、不易形成體脂肪2件，而牙齒保健、調節血糖、骨質保健各1件。

不過，市面上愈來愈多產品宣稱有保健功效，相當可能都已違反食安法規定。食藥署表示，「健康食品」須經過科學化之安全及保健功效評估試驗，證明無害人體健康，且成分具有明確保健功效，或成分符合中央主管機關所定之健康食品規格標準者，才能向衛生福利部申請健康食品查驗登記，取得健康食品許可證後，才允許標示或廣告為「健康食品」及核准之保健功效。

食藥署指出，市面上的「養生食品」、「營養食品」、「保健食品」或「機能性食品」，僅能視為一般食品，不得在品名標示「健康」字樣，也不能宣稱產品具保健功效。依「健康食品管理法」規定，「健康食品」應以中文及通用符號顯著標示許可證字號、「健康食品」字樣及標準圖樣於容器、包裝或說明書上。

食藥署提醒，若民眾想辨別購買的食品是一般食品或健康食品，可查看產品是否標示小綠人標章、「健康食品」字樣及許可證字號，以確認該產品是否為健康食品；另也可以透過「食藥署官網的食品藥物消費者專區」查詢。同時，健康食品仍為食品非藥品，故無治療疾病效果，若有身體不適仍需循正規醫療管道就醫，以免延誤病情。