認識更多「鳥事」 雲嘉南濱海觀鳥帶路人培訓開眼界
雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2023觀鳥帶路人培訓」，昨、今兩天共結訓30位遠從台北、台中、南投、屏東及雲嘉南在地觀光圈業者、志工、導覽與學校教師，藉由專業導覽、課程，讓學員們認識更多「鳥事」，也為未來賞鳥導覽小旅行解說導覽增添新血。
雲嘉南管理處表示，去年首次舉辦的「觀鳥帶路人培訓」，已培訓36名觀鳥帶路人，本年度「觀鳥帶路人」培訓課程邀請到「社團法人臺灣野鳥保育協會」中4位具有資深經歷的講師授課。
第1天室內課程除講解雲嘉南濱海地區熱門觀鳥點及其常見鳥類生態、觀鳥必備eBird、Merlin 輔助使用APP，也將與學員分享他們數次到國外參與賞鳥比賽的精采經驗。
第2天室外課程由講師群們親自率隊前往「鰲鼓濕地」、「布袋濕地」、「七股黑面琵鷺賞鳥亭」、「北門周邊鹽田濕地」賞鳥景點等多處進行戶外實地踏勘觀鳥教學，走訪「南布袋濕地」時，意外發現背部及翅膀呈現棕色且為臺灣罕見「迷鳥」的棕夜鷺及少數12隻已經過境黑腹燕鷗覓食的畫面，讓學員們驚喜連連。
雲管處說，今年適逢疫情解封，雲嘉南管理處的觀鳥馬拉松比賽再度躍上國際，目前已吸引10隊日、美、澳、韓、馬來西亞等外籍隊伍參加。
為讓賞鳥旅遊帶動雲嘉南觀光效益，7月起在雲嘉南FB粉絲專頁陸續推出「這些鳥事」及台語「鳥仔唸歌詩」趣味貼文；也準備20組「賞鳥專用望遠鏡」及30本「台灣常見野鳥圖鑑」放置於口湖、北門及七股遊客中心，供民眾免費借用，更多活動資訊，請上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。
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