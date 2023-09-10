認識更多「鳥事」 雲嘉南濱海觀鳥帶路人培訓開眼界

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2023觀鳥帶路人培訓」，昨、今兩天共結訓30位遠從台北、台中、南投、屏東及雲嘉南在地觀光圈業者、志工、導覽與學校教師，藉由專業導覽、課程，讓學員們認識更多「鳥事」，也為未來賞鳥導覽小旅行解說導覽增添新血。

雲嘉南管理處表示，去年首次舉辦的「觀鳥帶路人培訓」，已培訓36名觀鳥帶路人，本年度「觀鳥帶路人」培訓課程邀請到「社團法人臺灣野鳥保育協會」中4位具有資深經歷的講師授課。

第1天室內課程除講解雲嘉南濱海地區熱門觀鳥點及其常見鳥類生態、觀鳥必備eBird、Merlin 輔助使用APP，也將與學員分享他們數次到國外參與賞鳥比賽的精采經驗。

第2天室外課程由講師群們親自率隊前往「鰲鼓濕地」、「布袋濕地」、「七股黑面琵鷺賞鳥亭」、「北門周邊鹽田濕地」賞鳥景點等多處進行戶外實地踏勘觀鳥教學，走訪「南布袋濕地」時，意外發現背部及翅膀呈現棕色且為臺灣罕見「迷鳥」的棕夜鷺及少數12隻已經過境黑腹燕鷗覓食的畫面，讓學員們驚喜連連。

雲管處說，今年適逢疫情解封，雲嘉南管理處的觀鳥馬拉松比賽再度躍上國際，目前已吸引10隊日、美、澳、韓、馬來西亞等外籍隊伍參加。