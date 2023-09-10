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遠東SOGO宅料理競賽「決戰零廚餘」金牌出爐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO防疫餐優勝者誕生，學生組金牌得主黃文虹（左四）、社會組金牌黃琳雅（左五）充分展現全食物利用精神，減少廚餘，獲得好評。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO防疫餐優勝者誕生，學生組金牌得主黃文虹（左四）、社會組金牌黃琳雅（左五）充分展現全食物利用精神，減少廚餘，獲得好評。圖／遠東SOGO提供

長年倡導食安與永續飲食的遠東SOGO百貨看見氣候危機，舉辦「第四屆遠東SOGO宅料理競賽」，邀請參賽者決戰零廚餘，日前於SOGO復興館進行總決賽，民間高手齊聚以營養及健康作為料理基底，呈現結合美味及環保概念的綠色餐飲，最後選出社會組及學生組金、銀、銅牌及佳作料理，社會組金牌獨得最高15萬元獎金。

遠東SOGO暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯表示，遠東SOGO是全台第一個將「食安」與「防疫」概念帶入供應鏈管理的百貨，在疫情期間為低迷的餐飲界帶來正能量。因應疫情解封，賽事回歸初心，強調健康且環保的飲食，倡導「全食物利用」，更要透過競賽，將永續消費與綠色飲食概念深植消費者心中。

全球面臨嚴重糧食危機，每年卻有三分之一、近10億噸的食物被浪費。遠東SOGO宅料理競賽呼應聯合國永續發展目標「SDG 12負責任的消費與生產」，鼓勵「全食物利用」，能入口的就不丟棄，挑選友善耕作的無毒蔬果、充分利用其所有部分。

本屆競賽吸引191組選手報名，比上屆大幅增加5成，年齡橫跨12至80歲，有素人、廚師、餐飲系學生，不止比廚藝、擺盤、說菜技巧、故事溫度，綠色飲食與環保惜食概念更是標準配備，初賽為加分題的「全食物利用」，在決賽成為必考題。

社會組競爭激烈，平均年齡36歲，三分之一的選手並非從事餐飲或相關行業，顯示疫情以降，不少人居家自煮出心得，不僅為了健康下廚，更試著透過自煮實踐環保。學生組決賽也首次出現非餐飲科系學生，其中一道「南瓜燕麥黑糖蛋塔」是宅料理競賽舉辦以來首度以甜點晉級的作品。

遠東SOGO長年倡導食安與永續飲食，善用通路影響力，宅料理競賽始於2020年疫情新興時，以賽事鼓勵全民透過料理，關懷自己與親友，讓「社交有距離、關懷無距離」，也因此獲得AREA亞洲企業社會責任獎之健康推廣獎。

另連續5年舉辦全台最大規模小農展，也以多管道，包含有系統的輔導小農、社創產品上架。並連續3年邀請店內人氣餐廳重新詮釋宅料理競賽優勝料理，讓更多人在獲環保署認證的「環保餐廳」用餐、享用健康美味餐飲，結合營運本業，推廣綠色餐飲。

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯（右）與學生組金牌得主黃文虹合影。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯（右）與學生組金牌得主黃文虹合影。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯（右）與社會組金牌得主黃琳雅合影。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯（右）與社會組金牌得主黃琳雅合影。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯，將料理包募資所得扣除成本後捐贈予逆風劇團，由創辦人成瑋盛（左）代表接受。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯，將料理包募資所得扣除成本後捐贈予逆風劇團，由創辦人成瑋盛（左）代表接受。圖／遠東SOGO提供

SOGO 疫情

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