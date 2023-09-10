移工發現「來台沒那麼好過」 聘僱門檻放寬長照有解？醫護再曝2擔憂

看護移工聘僱聘門檻擬放寬，不再只限巴氏量表認定；但醫護團體認為，目前僧多粥少，合法移工也會挑雇主，放寬申請門檻要避免困難照顧者沒人要照顧，或助長移工失聯。

2024總統大選在即，多名總統參選人提出檢討巴氏量表、放寬移工申請認定方式等政見，行政院長陳建仁日前也在行政院會指示，放寬家庭看護移工的申請門檻，研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式。勞動部、衛福部將在12日召開會議，擬檢討現有免評障別、放寬長照使用者轉申請看護移工等。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫告訴中央社記者，關鍵還是勞動力的來源跟工作品質，難免會看到有民眾遭遇照顧困難與壓力，需要幫手，卻沒辦法通過巴氏量表認定，就算經過許多努力，仍無法申請看護移工。

尤其台灣現在同時面臨高齡化與少子化，陳亮甫說，照護人力匱乏加上家庭功能式微，放寬或檢討現行量表以符合當下社會背景，這本來就是應該要做的方向。

不過，陳亮甫直言，放寬是否就能解決問題，他沒有很好答案，近幾年觀察到越來越多移工不願到台灣，「因為大家發現去台灣沒有這麼好過」，如果勞動條件仍低下，放寬申請門檻但申請者找不到移工人力，或者只能從不見得符合台灣法規的管道找人，都是問題。

台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，現在國內狀況是僧多粥少，申請案很多但是比較少看護移工進來，既便再放寬申請條例也沒有用，只會讓原本想申請的人更申請不到，沒有解決根本問題。

劉建良也說，如果要放寬也應同步思考失聯移工問題，政府對於失聯移工這件事情必須要加強處理，而且針對正在工作的移工福利應該增加，才能杜絕未來放寬申請移工條件後失聯移工增加的狀況。

他還提到，放寬之後也會遇到移工選擇雇主狀況，如果被照護者是失智症或是比較難照護的對象，可能就會受影響，有需要的照護家庭在找不到移工狀態下就有可能去使用非法移工，助長失聯移工狀況。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜持同樣看法，她認為，若不使用巴氏量表評估，一旦沒有依據標準，恐怕困難照顧者將沒人照顧，因為移工可以挑雇主。

「我知道有些人覺得巴氏量表很嚴格」，她強調，即便放寬免評，還是要有其他相關配套，避免有需要的長者反而沒人願意照顧，一定要審慎考量並與實際狀況連結，不能為了選舉開很多支票，結果真正有需要的人沒被照顧到。