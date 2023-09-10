快訊

基泰建設董座辭職只露面5分鐘 蔣萬安批：現在不是離開的時刻

內神通外鬼？設計監造同1人還待建管處 基泰總座回應當場落淚

男籃世錦賽／雙星聯手轟70分 加拿大延長賽退美國奪隊史最佳銅牌

看護移工申請擬放寬 民團：來源不足才是問題

中央社／ 台北10日電
衛生福利部、勞動部將於12日討論放寬家庭看護移工申請門檻。記者林俊良／攝影
衛生福利部、勞動部將於12日討論放寬家庭看護移工申請門檻。記者林俊良／攝影

衛生福利部、勞動部將於12日討論放寬家庭看護移工申請門檻，不只限於巴氏量表認定方式，雇主團體說，肯定政府看見需求，但也直言再怎麼放寬仍無法解決移工來源不足問題。

2024總統大選在即，多名總統參選人提出檢討巴氏量表、放寬家事移工申請認定方式等政見，勞動部、衛福部將在12日召開會議，擬檢討現有免評障別、放寬長照使用者轉申請看護移工等。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕告訴中央社記者，參選人看到照護家庭的需求並當做政見、要往更好方向邁進，這必須肯定。

但張姮燕也直言，「問題不在於巴氏量表」，今天就算全部放寬，若移工來源國沒有新增任何國家不會有任何幫助，以現況來說，3天就可以拿到巴氏量表，但要聘1個移工卻要等6個月。

張姮燕提到，很急的家庭可能會在國內挑工，但除非雇主已經過世，很大機率都是不適任的移工，因此今天就算放寬，能否找到好的家事移工仍是個疑問。

張姮燕說，要開放可以，但仍必須要有新增移工來源國等配套措施，否則只是華而不實的政見。

台灣國際勞工協會研究員陳容柔告訴中央社記者，實務上，巴氏量表的衡量並不嚴格，一定年紀以上的需照護者已有比較鬆的認定，因此實務上真的有需要的老人並不是都不會通過。

陳容柔說，參選人稱80歲以上免巴氏量表就可以申請外籍看護工，但仍無法解決長照的整體問題，如果80歲以上免審核，連醫院都可以不用跑，這也代表可能有更多非法仲介用這樣的方式去聘僱移工做違法的事情，「這令人疑慮」。

陳容柔認為，開放巴氏量表以外的評估方式，看似政策利多，但實則是政策買票，家庭看護工來台是為了彌補長照、社會福利這塊的人力缺口，不管政府如何放寬，都只是把照顧責任放給個別家庭。

她說，讓家庭來聘請移工，對於真的有需要的長照家庭來說是無用的，重點應該擺在長照資源上如何擴增，才能解決老人家需要的照護問題。

根據勞動部最新統計，截至今年7月底，國內社福外籍勞工約22萬8600人，以外籍看護約22萬6900人佔絕大多數，其中印尼籍佔最大宗，有17萬2000多人、菲律賓2萬84人、越南2萬7349人、泰國411人。

移工 外籍看護 巴氏量表 勞動部 衛福部

延伸閱讀

3000支持者熱情簇擁 侯友宜提開放移工解決農業缺工

泰國藤球友誼賽、水燈節 移工嗨翻新北市民廣場

超商店員技能又+1！對移工「飆流利越南話」 網曝：遇過更神的

民團問總統參選人長照3.0政策 柯文哲不掀牌拒答

相關新聞

一張圖看天氣！天氣回穩「抓住夏天尾巴」 這日變天雨區擴大

上周全台時晴時雨，明天至周五，天氣回穩，水氣減少，多雲到晴為主，留意午後雨；周末起，水氣再增，各地易有午後雷陣雨。隨著夏...

吃藥致容易瘀青？食藥署列9類影響藥物 這些補藥也入列

身上時不時就出現不清楚從何而來的瘀青嗎？可能與平時服用「影響凝血」的藥品，或飲酒都有相關。食藥署日前於粉絲專頁「藥博士 ...

獨／超詭異阿伯肚子突變尖 醫：再晚一點來就要爆破了

高雄一名70歲阿伯尿完又想尿，詭異的是肚子突然變尖，嚇得他趕緊求醫，醫師為他做檢查，發現尖肚藏的都是尿，原來阿伯有糖尿病...

移工發現「來台沒那麼好過」 聘僱門檻放寬長照有解？醫護再曝2擔憂

看護移工聘僱聘門檻擬放寬，不再只限巴氏量表認定；但醫護團體認為，目前僧多粥少，合法移工也會挑雇主，放寬申請門檻要避免困難...

照顧人力供需失衡 家總籲看護移工導入長照納管

行政院研擬放寬家庭看護移工申請門檻，不再侷限巴氏量表認定，長照團體指出，這雖能解決家戶照顧壓力的燃眉之急，但面對人力減少...

看護移工申請擬放寬 民團：來源不足才是問題

衛生福利部、勞動部將於12日討論放寬家庭看護移工申請門檻，不只限於巴氏量表認定方式，雇主團體說，肯定政府看見需求，但也直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦