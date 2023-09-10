吃藥致容易瘀青？食藥署列9類影響藥物 這些補藥也入列

身上時不時就出現不清楚從何而來的瘀青嗎？可能與平時服用「影響凝血」的藥品，或飲酒都有相關。食藥署日前於粉絲專頁「藥博士 正藥說」指出，抗凝血以及抗血小板藥物都有可能增加瘀青的風險，但同時，包含酒精在內的7類藥物、補藥也可能會造成影響。

「藥師，我前陣子看完心臟科，吃醫師新開的藥，身體容易撞到就瘀青，這個是不是跟我吃的藥有關係啊？」食藥署表示，許多民眾常有這樣的疑問，因此若從人體的凝血作用來了解，血液中存在著血小板、凝血因子、纖維蛋白等等，它們共同參與凝血作用，達到止血。但是如果凝血過程中出現了問題，就可能會導致異常的出血跟瘀青。

食藥署表示，導致瘀青的原因有很多，藥物僅是其中一個可能會增加瘀青風險的因子，「抗凝血、抗血小板藥物」通常用在預防心房顫動導致的心血管栓塞，或是有高栓塞風險的病人，但卻也是常見的增加瘀青風險藥物，因為藥物阻止了凝血作用。

除此之外，也有其他、補藥也可能透過不同機轉影響凝血功能。食藥署指出，抗生素、類固醇、非類固醇抗發炎藥、選擇性血清素回收抑制劑、酒精、銀杏、活血類中藥都會影響凝血功能，因此，服用抗凝血藥時，需要特別注意飲食以及其他藥物的交互作用。如果有需要接受手術，也要先告知醫師。

食藥署也提醒，抗凝血藥物的藥物劑量如果不足，可能會造成栓塞風險增加，過多則可能會有出血風險。對於藥物或是平常服用的保健品有疑慮的話，最好先行諮詢藥師，以免因為交互作用而增加出血風險。

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