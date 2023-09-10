海豚新北八里海岸擱淺 胃裡發現成綑釣線憂「恐有魚鉤」
在新北市八里挖子尾海岸擱淺的糙齒海豚，被送到基隆八斗子救援站收容檢傷。基市府產業發展處今天表示，內視鏡檢查在前胃內發現數條疑為釣線的線狀物，懷疑可能還有魚鉤，因無法確認魚鉤位置未移除，救援團隊將研商救治方案。
海巡署7日下午在八里挖子尾沙灘發現糙齒海豚擱淺，海保署桃竹海洋保育站、中華鯨豚協會人員到場救援，當晚送到設在八斗子漁港的海之生鯨豚救傷站檢傷，隔天完成超音波、抽血及體表傷口檢視，9日確認海豚生理狀態穩定後，進行消化道內視鏡檢查。
產發處表示，經過約20分鐘內視鏡檢查，醫療團隊在海豚的前胃內發現數條呈彎曲、扭轉樣態，並沾附胃黏膜的人造線狀物，可能為釣線。因為懷疑成捆的線狀物內可能有魚鉤，醫療團隊在無法確認魚鉤位置的情況下，決定不冒然移除，以免反而造成更多胃壁傷害。
救援團隊同時蒐集海豚胃液，發現留有不少灌食的電解質補充液，顯示糙齒海豚的消化功能可能出現一些問題。內視鏡檢查結束後，海助呈現出較緊迫的狀態，醫療團隊持續以帶游與韻律呼吸方式，希望能減緩緊迫，並評估讓糙齒海豚拍攝X光的可行性，以便確認線狀物內是否有魚鉤及正確位置。
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