快訊

電撈日月潭魚虎球數量暴減 漁民更曝驚人發現

帶「30罐最愛」遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

要跳上台打人！藍心湄點名王力宏「不要胡說八道」

海豚新北八里海岸擱淺 胃裡發現成綑釣線憂「恐有魚鉤」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
一隻糙齒海豚擱淺被送到八斗子救援站收容，內視鏡檢查在前胃疑有釣線，因擔心有魚鉤且無法確認位置，救援團隊暫未移除。圖／基市府提供
一隻糙齒海豚擱淺被送到八斗子救援站收容，內視鏡檢查在前胃疑有釣線，因擔心有魚鉤且無法確認位置，救援團隊暫未移除。圖／基市府提供

在新北市八里挖子尾海岸擱淺的糙齒海豚，被送到基隆八斗子救援站收容檢傷。基市府產業發展處今天表示，內視鏡檢查在前胃內發現數條疑為釣線的線狀物，懷疑可能還有魚鉤，因無法確認魚鉤位置未移除，救援團隊將研商救治方案。

海巡署7日下午在八里挖子尾沙灘發現糙齒海豚擱淺，海保署桃竹海洋保育站、中華鯨豚協會人員到場救援，當晚送到設在八斗子漁港的海之生鯨豚救傷站檢傷，隔天完成超音波、抽血及體表傷口檢視，9日確認海豚生理狀態穩定後，進行消化道內視鏡檢查。

產發處表示，經過約20分鐘內視鏡檢查，醫療團隊在海豚的前胃內發現數條呈彎曲、扭轉樣態，並沾附胃黏膜的人造線狀物，可能為釣線。因為懷疑成捆的線狀物內可能有魚鉤，醫療團隊在無法確認魚鉤位置的情況下，決定不冒然移除，以免反而造成更多胃壁傷害。

救援團隊同時蒐集海豚胃液，發現留有不少灌食的電解質補充液，顯示糙齒海豚的消化功能可能出現一些問題。內視鏡檢查結束後，海助呈現出較緊迫的狀態，醫療團隊持續以帶游與韻律呼吸方式，希望能減緩緊迫，並評估讓糙齒海豚拍攝X光的可行性，以便確認線狀物內是否有魚鉤及正確位置。

一隻糙齒海豚擱淺被送到八斗子救援站收容，內視鏡檢查在前胃疑有釣線，因擔心有魚鉤且無法確認位置，救援團隊暫未移除。圖／基市府提供
一隻糙齒海豚擱淺被送到八斗子救援站收容，內視鏡檢查在前胃疑有釣線，因擔心有魚鉤且無法確認位置，救援團隊暫未移除。圖／基市府提供
一隻糙齒海豚擱淺被送到八斗子救援站收容，內視鏡檢查在前胃疑有釣線，因擔心有魚鉤且無法確認位置，救援團隊暫未移除。圖／基市府提供
一隻糙齒海豚擱淺被送到八斗子救援站收容，內視鏡檢查在前胃疑有釣線，因擔心有魚鉤且無法確認位置，救援團隊暫未移除。圖／基市府提供
一隻糙齒海豚擱淺被送到八斗子救援站收容，內視鏡檢查在前胃疑有釣線，因擔心有魚鉤且無法確認位置，救援團隊暫未移除。圖／基市府提供
一隻糙齒海豚擱淺被送到八斗子救援站收容，內視鏡檢查在前胃疑有釣線，因擔心有魚鉤且無法確認位置，救援團隊暫未移除。圖／基市府提供
一隻糙齒海豚擱淺被送到八斗子救援站收容，內視鏡檢查在前胃疑有釣線，因擔心有魚鉤且無法確認位置，救援團隊暫未移除。圖／基市府提供
一隻糙齒海豚擱淺被送到八斗子救援站收容，內視鏡檢查在前胃疑有釣線，因擔心有魚鉤且無法確認位置，救援團隊暫未移除。圖／基市府提供
一隻糙齒海豚擱淺被送到八斗子救援站收容，內視鏡檢查在前胃疑有釣線，因擔心有魚鉤且無法確認位置，救援團隊暫未移除。圖／基市府提供
一隻糙齒海豚擱淺被送到八斗子救援站收容，內視鏡檢查在前胃疑有釣線，因擔心有魚鉤且無法確認位置，救援團隊暫未移除。圖／基市府提供

海豚 八里 基隆
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

影／公糙齒海豚擱淺送基隆鯨豚救傷站 今做健康檢查

體虛糙齒海豚擱淺八里 送岸置中心療養擇期野放

八里活體糙齒海豚擱淺 急送基隆八斗子救援站救援

颱風海葵剛離境 台南沿海2隻海豚擱淺

相關新聞

石虎死在高鐵站附近道路是路殺？ 保育員：也曾有被流浪狗咬死

一隻石虎上午被發現死在台中烏日高鐵站附近道路，地上有不少血跡。騎腳踏車運動經過的林姓市民發現，立即通報台灣石虎保育協會等...

高難度任務！伴失能、失智、失明不放手 中和動物之家用愛長照終老

人晚年需要長照，動物也不例外！新北市動保處設有8處動物之家，照顧逾1300隻犬貓，中和收容所專攻長照，該所267隻犬貓，...

浴室裝修半夜傳出詭異叫聲 下秒看地板這東西探頭由驚變喜

美國1對夫婦家中浴室最近進行裝修，到半夜突然傳出詭異叫聲，妻子感到十分害怕，擔心有人闖入，為了安心她決定前往浴室查看。當她進入浴室，被眼前一幕嚇了一跳，原來有隻自來狗從地板的洞探頭上來，但被卡住了而發出哀鳴，幸而其後得救，並聯絡到其主人將牠接回家。

海豚新北八里海岸擱淺 胃裡發現成綑釣線憂「恐有魚鉤」

在新北市八里挖子尾海岸擱淺的糙齒海豚，被送到基隆八斗子救援站收容檢傷。基市府產業發展處今天表示，內視鏡檢查在前胃內發現數...

爺爺以為大狗欺負孫子怒拿板凳狠砸教訓！監視器曝委屈真相：其實牠救了小主人

狗狗好冤枉！一個小男孩滑一跤摔下台階，幸好有一隻大狗擋住當緩衝，但狗叫聲把主人引出來，以為狗狗對孩子不利，直接對牠動粗，讓狗狗相當委屈。

台中高鐵周圍見石虎遺體 專家：筏子溪有穩定棲息跡象

台中高鐵站附近道路，今早被發現躺著一隻死亡的公石虎，且地上有血跡，死因待確認。山貓森林發起人吳金樹聽聞消息表示遺憾，筏子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦