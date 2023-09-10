3小時抓到3個RSV 最小才5個月 醫：如流感今年異常爆發
新冠疫情趨緩，許多人不再戴口罩，免疫負債大爆發。小兒科醫師林智葳日前表示，下午3小時的門診，就抓到3個感染呼吸道融合病毒（RSV）孩子，年齡分別為年齡分別為5個月、8個月、和2歲半。但呼吸道融合病毒一般在冬天流行，今年卻異常和流感一樣在夏天爆發。
林智葳於臉書表示，呼吸道融合病毒主要症狀共有3個，包括高燒3到4天以上，收治的病童中，更有人高燒至6天，其次為嚴重咳嗽，且通常會咳到吐、咳到無法入睡；第三為咳嗽出現喘鳴聲，且痰多到爆炸。
林智葳說，感染呼吸道融合病毒後，病程約為7到10天，病情往往都會痊癒，但2歲前感染呼吸道融合病毒而住院的病童，之後得到氣喘的機率，是沒得到過孩子的1.9倍，而在更小周數的早產兒身上，更可能高達10倍，提醒家裡孩子有高燒、嚴重咳嗽的症狀，必須要特別注意，最好盡速到小兒科診斷，加以治療。
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