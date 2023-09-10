開水聯盟下水訴求「開放沙崙」海巡、警察沒阻攔或開單
繼昨日到新竹縣峨眉湖抗議縣府禁止民眾從事水上活動，台灣開放水域聯盟今再度到沙崙海域，訴求水域解嚴，數十人滑SUP立式划槳從淡水捷運站下水至沙崙海灘上岸。海巡署及淡水分局警員在一旁蒐證，並未阻攔民眾下水，兩邊無正面衝突。
台灣開放水域聯盟上午再度號召玩家前往沙崙海域，約9點從淡水捷運站旁下水，數十人滑SUP一路從淡水河岸經正在施工中的淡江大橋，最後從沙崙海灘上岸，訴求水域解嚴，海巡署人員、分局警員則在一旁蒐證，並未阻攔抗議群眾下水。
理事長李元治說，這次抗議活動有先通知市府，因此從沙崙上岸後，沒有開勸導單、罰單。海巡人員僅例行性計算這次有多少人、多少板下水及上岸，確保沒人落海。李認為，可能歷經4月基隆河馬拉松、6月沙崙遊行，海巡及警察已見怪不怪。
一名玩家指出，今天漁人碼頭堤防外側內側海況良好，但過碼頭後出現頂風，外海也捲起小浪花，加上退潮流，有些人在八里上岸，其他則在沙崙海灘上岸。
開水聯盟指出，新北市可謂全國水域戒嚴「最大咖」，新北市長侯友宜任內就有好幾個新誕生的水域禁區公告，若侯選上總統只怕大家將面對更嚴苛、保守的水域管理政策，呼籲新北市府儘早開放沙崙海域。
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