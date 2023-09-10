快訊

棒球／林凱威退出亞運、遞補吳念庭 西武球團同意放行

董娘自私將普渡食品全退貨！ 網怒噴：人不要臉天下無敵

開水聯盟下水訴求「開放沙崙」海巡、警察沒阻攔或開單

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台灣開放水域聯盟今再度到沙崙海域，訴求水域解嚴，數十人滑SUP立式划槳從淡水捷運站下水至沙崙海灘上岸。圖／台灣開放水域聯盟提供
台灣開放水域聯盟今再度到沙崙海域，訴求水域解嚴，數十人滑SUP立式划槳從淡水捷運站下水至沙崙海灘上岸。圖／台灣開放水域聯盟提供

繼昨日到新竹縣峨眉湖抗議縣府禁止民眾從事水上活動，台灣開放水域聯盟今再度到沙崙海域，訴求水域解嚴，數十人滑SUP立式划槳從淡水捷運站下水至沙崙海灘上岸。海巡署及淡水分局警員在一旁蒐證，並未阻攔民眾下水，兩邊無正面衝突。

台灣開放水域聯盟上午再度號召玩家前往沙崙海域，約9點從淡水捷運站旁下水，數十人滑SUP一路從淡水河岸經正在施工中的淡江大橋，最後從沙崙海灘上岸，訴求水域解嚴，海巡署人員、分局警員則在一旁蒐證，並未阻攔抗議群眾下水。

理事長李元治說，這次抗議活動有先通知市府，因此從沙崙上岸後，沒有開勸導單、罰單。海巡人員僅例行性計算這次有多少人、多少板下水及上岸，確保沒人落海。李認為，可能歷經4月基隆河馬拉松、6月沙崙遊行，海巡及警察已見怪不怪。

一名玩家指出，今天漁人碼頭堤防外側內側海況良好，但過碼頭後出現頂風，外海也捲起小浪花，加上退潮流，有些人在八里上岸，其他則在沙崙海灘上岸。

開水聯盟指出，新北市可謂全國水域戒嚴「最大咖」，新北市長侯友宜任內就有好幾個新誕生的水域禁區公告，若侯選上總統只怕大家將面對更嚴苛、保守的水域管理政策，呼籲新北市府儘早開放沙崙海域。

台灣開放水域聯盟今再度到沙崙海域，訴求水域解嚴，數十人滑SUP立式划槳從淡水捷運站下水至沙崙海灘上岸。圖／台灣開放水域聯盟提供
台灣開放水域聯盟今再度到沙崙海域，訴求水域解嚴，數十人滑SUP立式划槳從淡水捷運站下水至沙崙海灘上岸。圖／台灣開放水域聯盟提供

海巡署 淡水河

延伸閱讀

影／ SUP玩家抗議峨眉湖遭封禁 寧被開罰也要下水表達訴求

淡水沙崙海岸停車難 市議員爭取設置汽機車格位

北韓首艘戰術核潛艦下水 南韓研判不能實際運作

宜蘭艦千里送藥救援返台 管碧玲：幸好海巡趕到了

相關新聞

未來兩周濕轉乾 氣象局：9月底前仍有熱帶擾動生成機會

中央氣象局發布未來兩周長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，未來兩周濕轉乾，涼轉暖。

低壓帶+午後對流旺 中南部9縣市雨彈狂轟

低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天南投、雲林以南地區及苗栗、台中山區有局部...

獨／超詭異阿伯肚子突變尖 醫：再晚一點來就要爆破了

高雄一名70歲阿伯尿完又想尿，詭異的是肚子突然變尖，嚇得他趕緊求醫，醫師為他做檢查，發現尖肚藏的都是尿，原來阿伯有糖尿病...

中秋吃柚「藥」注意！ 7類藥恐交互作用、橫紋肌溶解

中秋節將至，民眾與家人團聚烤肉吃月餅，飯後一起剝柚子共享美好的佳節。不過，若有在服用藥物的民眾務必得注意，尤其慢性病患者...

開水聯盟下水訴求「開放沙崙」海巡、警察沒阻攔或開單

繼昨日到新竹縣峨眉湖抗議縣府禁止民眾從事水上活動，台灣開放水域聯盟今再度到沙崙海域，訴求水域解嚴，數十人滑SUP立式划槳...

罹患大腸癌若這件事沒有做到底 醫：當心性命不保

衛福部統計，大腸癌為國人最好發癌症，每年新增患者約1萬多人，連續15年蟬聯癌症發生人數首位。國健署多年推動大腸癌糞便潛血...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦