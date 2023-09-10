明起全台天氣漸好轉 粉專曝1張圖說明：可望持續到周五

低壓帶連日影響台灣天氣的情形可望結束。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，北方乾空氣南下，明天起全台天氣逐漸好轉。

「觀氣象看天氣」表示，今天台灣海峽的低壓擾動仍會持續影響中南部的天氣，南部一整天會有斷斷續續的陣雨，中部則以午後雷陣雨下雨機率較大。

「觀氣象看天氣」說，明天起隨著低壓擾動減弱、北方乾空氣逐漸南下，全台天氣將逐漸好轉，只剩山區及部分平地午後會有短暫陣雨。預計這樣較好的天氣型態將至少持續到15日周五。