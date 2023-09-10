大雨特報！季風低壓環流雲系籠罩 中南部慎防局部大雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報。本報資料照片
低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報。本報資料照片

低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天雲林以南地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區慎防坍方及落石；低窪地區慎防淹水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，海癸颱風的殘餘雲系仍在廣東、香港一帶，季風低壓環流的雲系，籠罩中南部，伴隨較強回波。

他說，今天季風低壓環流的水氣帶略往南移，北台灣晴朗午後多雲，新竹以南有局部短暫陣雨機率，中南部易有局部大雷雨發展，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨；北部19至35度、中部23至33度、南部22至32度、東部20至33度。

吳德榮表示，明天水氣南移至巴士海峽，各地多雲時晴，中南部大氣不穩定，仍有局部大雷雨發展，伴隨劇烈天氣的機率；清晨天氣微涼。

吳德榮說，周二至周五季風低壓的水氣減少，各地漸趨穩定，平地大多晴朗，山區午後仍有局部陣雨的機率。周六季風低壓環流的水氣再增多，大氣不穩定，午後局部大雷雨，伴隨劇烈天氣的機率提高。

海癸颱風的殘餘雲系仍在廣東、香港一帶，季風低壓環流的雲系，籠罩中南部（左圖），伴隨較強回波（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
海癸颱風的殘餘雲系仍在廣東、香港一帶，季風低壓環流的雲系，籠罩中南部（左圖），伴隨較強回波（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 大雷雨

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