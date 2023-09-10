大雨特報！季風低壓環流雲系籠罩 中南部慎防局部大雷雨
低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天雲林以南地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區慎防坍方及落石；低窪地區慎防淹水。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，海癸颱風的殘餘雲系仍在廣東、香港一帶，季風低壓環流的雲系，籠罩中南部，伴隨較強回波。
他說，今天季風低壓環流的水氣帶略往南移，北台灣晴朗午後多雲，新竹以南有局部短暫陣雨機率，中南部易有局部大雷雨發展，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨；北部19至35度、中部23至33度、南部22至32度、東部20至33度。
吳德榮表示，明天水氣南移至巴士海峽，各地多雲時晴，中南部大氣不穩定，仍有局部大雷雨發展，伴隨劇烈天氣的機率；清晨天氣微涼。
吳德榮說，周二至周五季風低壓的水氣減少，各地漸趨穩定，平地大多晴朗，山區午後仍有局部陣雨的機率。周六季風低壓環流的水氣再增多，大氣不穩定，午後局部大雷雨，伴隨劇烈天氣的機率提高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言