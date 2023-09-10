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綠皮椅、可開窗 復古「浪漫藍」列車翻紅

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
「藍皮文博號」專列特別協請台鐵將原本運行於南迴線的藍皮解憂號車隊，首度移至北部開行。記者葉冠妤／攝影
「藍皮文博號」專列特別協請台鐵將原本運行於南迴線的藍皮解憂號車隊，首度移至北部開行。記者葉冠妤／攝影

有最美觀光列車之稱的「藍皮解憂號」，自二○二一年十月在南迴線復駛，可開式復古車窗、綠色雙排椅、車廂置物架、旅客拉環、「阿公級」電風扇，乃至於「浪漫藍」的外觀，濃厚的懷舊復古風，吸引不少民眾搭乘。

台鐵局指出，近年鐵道颳起「復古風」，有別於現行車種車廂設計愈來愈舒適，民眾反而對於沒有空調、享有自然通風及列車運行聲的「沉浸式４Ｄ體驗」更有興趣。

藍皮解憂號早年為台鐵普快車，一九五六年起，行駛於西部幹線、屏東線、宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及舊淡水線、內灣線等支線，為當時區間通勤的主力客車。

全盛時期為五○至七○年代，每天有一、廿萬人搭乘，是現今許多五、六十歲民眾年輕時的回憶，作家劉克襄更曾以「與世界分手的列車」來形容它。

不過由於藍皮號早年由柴電機車或電力機車牽引，一九九○年起就逐漸被新引進的新式空調通勤電聯車取代，隨著鐵路電氣化，二○二○年即退出定期班表，直到二○二一年十月，才又復駛作為觀光列車。

台鐵局表示，藍皮解憂號以車廂外觀藍色塗裝而得名，其外觀車色不是大眾印象中的「孔雀藍」，而是藍皮普快最原始的「浪漫藍」，也是台鐵局唯一沒有空調、可開窗的列車，目前每日往返枋寮至台東各一趟次，採外包經營。

也因為可開窗，當藍皮號行駛於南迴線時，可見太平洋美景，搭配自然通風、列車的運行聲及懷舊的內裝，沉浸式體驗，彷彿能拋棄一切煩惱，吸引不少人慕名而來。

觀光列車 台鐵 車廂

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