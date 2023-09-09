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澎湖尖山電廠公益捐血 10年近60萬CC血量進帳

中央社／ 澎湖縣9日電

台電尖山發電廠一連3天的「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，今天持續在雨中進行。這項捐血活動持續10年，累積近60萬CC血液，愛心不落人後，未來也將延續，充裕澎湖血庫血源。

台電尖山發電廠廠長陳坤山表示，電廠與台電工會第56分會、尖電職工福利會自民國103年起聯合舉辦「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，捐血人數較少僅187袋血量。10年來累積已超過2381袋，以每袋血250CC計，累積捐血近59萬5250CC，適時為缺血的澎湖血庫注入血源。

台電尖山發電廠表示，今年「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，7日至9日一連3天在馬公捐血中心受理各界捐血。受連日來天雨影響，有161袋、4萬多CC血量進帳，包括陳坤山等電廠主管、志工也都利用假日挽袖捐血，以實際行動支持公益。

捐血中心 台電 澎湖

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