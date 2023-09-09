澎湖尖山電廠公益捐血 10年近60萬CC血量進帳
台電尖山發電廠一連3天的「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，今天持續在雨中進行。這項捐血活動持續10年，累積近60萬CC血液，愛心不落人後，未來也將延續，充裕澎湖血庫血源。
台電尖山發電廠廠長陳坤山表示，電廠與台電工會第56分會、尖電職工福利會自民國103年起聯合舉辦「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，捐血人數較少僅187袋血量。10年來累積已超過2381袋，以每袋血250CC計，累積捐血近59萬5250CC，適時為缺血的澎湖血庫注入血源。
台電尖山發電廠表示，今年「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，7日至9日一連3天在馬公捐血中心受理各界捐血。受連日來天雨影響，有161袋、4萬多CC血量進帳，包括陳坤山等電廠主管、志工也都利用假日挽袖捐血，以實際行動支持公益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言