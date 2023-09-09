台南登革熱破5千例 校園動員孳清防堵疫情

台南市今天新增274例本土性登革熱，全市累計突破5000例，37個行政區僅剩5區未染疫。適逢各級學校陸續開學，市府要求校方全面動員孳清，避免校園爆發疫情。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增274例本土性登革熱，其中東區61例，安南區58例，永康區41例，南區39例，北區36例，中西區14例，安平區8例，關廟區5例，仁德區及歸仁區各4例，左鎮區2例，佳里區及安定區各1例，年齡介於1歲至95歲。

面對疫情嚴峻及各級學校陸續開學，台南市長黃偉哲要求衛生局、教育局及相關單位提高警覺防範，校方全面動員清除孳生源，以避免校園爆發登革熱疫情，加速社區疫情蔓延風險。

衛生局呼籲學校訂定校園登革熱防治計畫，每天巡檢高風險積水點，強化防蚊措施，提升防疫知能，鼓勵學生擔任防疫小尖兵，和家人共同巡視家戶內外環境，落實「巡、到、清、刷」。

衛生局表示，校園隱藏許多孳生源，包括水桶、畚箕、水生植栽、花器底盤、樹洞、生態池、地面孔洞、管線凹槽、久未使用馬桶、垃圾子母車及冷卻水塔等；近期時有強降雨，更應清除積水或投藥處理。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計5256例，分布於東區、北區、南區、中西區、永康、仁德、安南、歸仁、善化、新化、關廟、安平、新營、柳營、楠西、左鎮、七股、將軍、西港、麻豆、佳里、南化、玉井、安定、新市、鹽水、六甲、官田、大內、學甲、龍崎及下營共32個行政區。