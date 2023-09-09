3縣市慎防雷雨！明不穩定天氣再一天 下周各地迎好天氣

中央氣象局表示，今、明兩天低壓帶影響，易有短延時強降雨，明天新竹以南地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後中部地區、其他山區有局部大雨發生的機率。下周一起各地將迎來好天氣，並一路持續至周六。

氣象局今天傍晚針對彰化縣、南投縣、台中市發布大雷雨即時訊息，預計一路持續至晚間6點。

氣象局預報員趙竑表示，明天受低壓帶影響，天氣持續不穩定，但雨勢已不會到豪雨等級，新竹以南地區要留意不定時局部陣雨或雷雨，其他地區以午後降雨為主，南部地區及午後中部地區、各地山區要留意局部大雨發生機率。下周一北方乾空氣南下，天氣轉為穩定，預計持續到下周六，僅花東地區、恆春半島要留意零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部及各地山區要留意雷陣雨。

氣溫方面，趙竑指出，明天因雲量較多，各地溫度約為29至32度，下周一起溫度回升至31至33度。另外，廣東以南地區及台灣海峽偏南側區塊目前有2個低壓系統，但都還在組織階段，是否發展為熱帶性低氣壓或颱風仍需觀察。