權利不能睡著！住宿券過了12年還有效 飯店誠信獲稱讚

買了12年的飯店住宿券還有效嗎？彰化市民楊明宗最近在抽屜內，翻到一張12年前在旅展買的住宿券，原以為過那麼多年，已不能用了，沒想到打電話問了以後，這家旅館回說還可以用，讓他十分高興。雖然，住宿券依規定不能有使用期限，但業者誠信態度還是被稱讚。

楊明宗說，他是在2011年旅展時，分別買了墾丁馬爾地夫溫泉大飯店及另一家商旅住宿券，想要出遊時就可以使用。但時間久了也就忘了有住宿券，最近想要出遊，打開抽屜，發現這兩張住宿券，想說過了12年了，不知道飯店還在不在，也不知道還能不能用。

楊明宗民說，他打電話到這兩家飯店詢問後，都表示還可以用，令他有點意外，其中墾丁馬爾地夫溫泉大飯店表示，住宿券原本還有附兩人早晚餐，但旅館表示，現在不提供早、晚餐，但會貼補350元的餐費；另一商旅雖表示，住宿券可以使用，但過了兩年有效期限要加300元、假日也要加300元。

楊姓市民最近去使用住宿券，由於兩家飯店都重新整修，尤其墾丁馬爾地夫溫泉大飯店目前的平日房價才1000元，他與妻子住得都很滿意，對於業者遵守住宿券契約規定，很有誠信，值得肯定。

彰化縣政府消保官張啟昱指出，根據旅館禮券訂型化契約規定，住宿券不能有使用期限，即使過期還是可以用， 消費者購買住宿券時，契約就已經成立，業者不得在契約上訂立任何補差價的限制，但如果住宿券是優惠方案，是可以訂出優期限，過了時效，是可以依當時購買面額抵抵現金使用。