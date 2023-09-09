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台南今夜慎防強降雨 粉專：尤其這些地區有強降雨訊號

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台南地區，今夜還有強降雨。本報資料照片
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台南地區，今夜還有強降雨。本報資料照片

中央氣象局解除大雨特報，白天各地降雨趨緩。不過，低壓帶持續影響台灣天氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台南地區今夜還有強降雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新氣象局資料顯示，今天夜晚至明天凌晨台南地區將有一輪大雨，尤其沿海、市區有強降雨訊號，低窪處預防淹水。󠀠連日大雨，綠地土壤含水量很高，難以再負荷吸收瞬間大量雨水，昨夜大雨水溝蓋勢必塞滿東西，地表逕流很快會造成積淹水，建議民眾趕緊趁下午檢查一下。

中央氣象局預報員趙竑說，今天天氣不穩定、水氣較多，這種情況會持續到明天，下周一北方乾空氣開始南下之後，台灣各地降雨才會慢慢趨緩，各地可見陽光。

趙竑說，從廣東海面一直延伸到日本南方海面，是整個大低壓帶所造成的情況，也就是台灣還在低壓帶的範圍，降雨狀況明顯。南部有對流發展，整天不定時降雨，且雨勢比較明顯一點；至於中部以北、東北部、東部可見陽光，留意中午過後仍有明顯降雨。南部地區、中部山區、東南部地區今天可能還是要留意局部大雨或短延時豪雨的出現，降雨會持續到晚上。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台南地區，今夜還有強降雨。圖／取自氣象局網站
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台南地區，今夜還有強降雨。圖／取自氣象局網站

氣象局 台南 豪雨

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