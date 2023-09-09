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難保證飛彈炸哪 爸看電視才知「小孩在烏克蘭義診」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
馬偕紀念醫院急診醫學部急診內科主任蔡維德帶隊的醫療團隊，率亞洲之先挺進烏克蘭義診，驚艷當地民眾與醫療人員。右二為台北馬偕紀念醫院外科系資深主治醫師蔡循典。圖／蔡維德提供
馬偕紀念醫院急診醫學部急診內科主任蔡維德帶隊的醫療團隊，率亞洲之先挺進烏克蘭義診，驚艷當地民眾與醫療人員。右二為台北馬偕紀念醫院外科系資深主治醫師蔡循典。圖／蔡維德提供

馬偕紀念醫院烏克蘭醫療二團將於9月10日出發，由馬偕醫院國際醫療中心主任蔡維德率團7名醫護人員，赴當地進行為期11天的醫療義診。要到烏克蘭進行醫療服務，對團隊來說壓力不小，過去有團員僅告知部分家人，「爸爸看電視才知他在烏克蘭」，不過烏克蘭當地醫療水準到位，除了十分感謝台灣的奉獻，也能清楚分辨台灣、泰國及中國，另醫療團十分感動。

馬偕醫院國際醫療中心主任、急診醫學部資深主治醫師蔡維德表示，自己在馬偕服務超過20年，醫院的核心價值就是承襲馬偕精神，秉持專業能力做奉獻，前往烏克蘭的決定「說不擔心是騙人的，無法保證飛彈、無人機炸哪」，但感謝家人的支持，以及要對自己有信心，因為是做有意義的事，也感謝第二次加入的團員。

蔡維德說，先前有些團員只告知部分家人，「有團員的爸爸看到電視報導，才知道他在烏克蘭」。

首次前往烏克蘭時，一度因簽證問題來回曲折，不過後來順利取得一年內多次入境簽證。蔡維德表示，過去台灣醫療義診團多是從看診、掛號到給藥一條龍，但馬偕赴烏克蘭醫療團則是與當地醫師團隊合作，提供專業服務。

此次去城市與上回不同，包括烏曼（切爾卡西地區）、利沃夫附近的Dubl ani，會與當地醫療團隊合作，設立行動醫療站、以及超音波教學，仍要戰戰兢兢熟悉新環境。

蔡維德表示，烏克蘭的醫療水準其實很到位，近期受戰爭影響，人員分布挪移，某些地方聚集難民，造成醫療供應失常，但感受當地政府、民眾很團結，也十分尊敬台灣醫療團，期許台灣醫師提供當地人員教育訓練，延續義診效益。此外，當地也有一群年輕熱血烏克蘭人過去曾來台留學，得知馬偕醫療團到來，自組「烏克蘭台灣隊」還自製背心，主動提供醫療團協助，讓團隊非常感動。

「我去過50幾個國家，烏克蘭是唯一不會搞錯台灣、泰國及中國的國家。」蔡維德說，去年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引起世界矚目，也讓烏克蘭認識到台灣，甚至連鄉下阿伯都知道，也關心台灣現況並給予鼓勵。

他表示，原以為到烏克蘭是貢獻很多，但其實收穫梗大，獲得心靈層次的感動，因此決定醫療二團要再次出發，不只是沾個時事、熱門議題或打卡態度，而是延續馬偕醫院精神繼續貢獻。

馬偕紀念醫院烏克蘭醫療團今年4月赴當地義診，並拜訪利維夫市長。圖／蔡維德提供
馬偕紀念醫院烏克蘭醫療團今年4月赴當地義診，並拜訪利維夫市長。圖／蔡維德提供

烏克蘭 馬偕醫院 團隊 義診

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