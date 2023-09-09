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無人機勘災大直民宅下陷案 松山機場暫停起降影響2航班

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
基泰建設位於台北市中山區大直街新建案「基泰大直」7日深夜因施工不慎，導致附近民宅下陷。本報資料照片
基泰建設位於台北市中山區大直街新建案「基泰大直」7日深夜因施工不慎，導致附近民宅下陷。本報資料照片

基泰建設位於台北市中山區大直街新建案「基泰大直」7日深夜因施工不慎，導致附近民宅下陷，總計上百名居民受影響，台北市消防局今天上午派出無人機勘災，民航局表示，松山機場配合無人機勘災，今上午暫停起降約20分鐘，共影響2國內線航班延誤。

台北市中山區大直街建案「基泰大直」施工不當，造成7棟民宅受損或傾斜，甚至有民宅從「5樓變4樓」，市府緊急撤離、安置逾400名居民。

民航局表示，台北市政府消防局今天上午向民航局申請緊急空拍作業，用於大直民宅坍塌案救災，已同意於上午11點25分到11點45分進行無人機勘災，期間松山機場暫停起降，總計影響2航班延誤10分鐘，現已恢復起降。

大直 北市 松山機場 民航局 航班

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