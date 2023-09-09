無人機勘災大直民宅下陷案 松山機場暫停起降影響2航班

登山界常說：「回得來的是故事，回不來的是事故」，台灣多山，山域事故不少。 2016年登山老手林姓夫妻登南投縣埔里關刀山，卻因濃霧迷路，丈夫下山求援，最後被發現竟在山林中以跪姿吊死。精神科醫師認為，山區迷途受困時，可能使人陷入急性意識混亂「譫妄」狀態。但有搜救人員懷疑他遇到「魔神仔」，才離奇身死；隔年又有人犯在刑警監護下，在關刀山離奇死亡，為關刀山增添靈異傳說。

2023-09-09 13:00