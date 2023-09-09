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「讓愛走動」傳揚基督精神 馬偕醫院烏克蘭醫療二團明出發

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
馬偕紀念醫院烏克蘭醫療二團將於9月10日出發，由馬偕醫院國際醫療中心主任蔡維德率團7名醫護人員，赴當地進行為期11天的醫療義診。馬偕醫院院長張文瀚今上午率院牧部，為烏克蘭醫療二團成員於出發前進行授旗與差遣祝福禮拜。記者許政榆／攝影
馬偕紀念醫院烏克蘭醫療二團將於9月10日出發，由馬偕醫院國際醫療中心主任蔡維德率團7名醫護人員，赴當地進行為期11天的醫療義診。馬偕醫院院長張文瀚今上午率院牧部，為烏克蘭醫療二團成員於出發前進行授旗與差遣祝福禮拜。記者許政榆／攝影

「哪裡有需要就往哪裡去！」馬偕紀念醫院繼今年4月組成亞洲首發醫療團11人前往烏克蘭後，醫療二團將於9月10日再出發，由國際醫療中心主任蔡維德率團7名醫護人員，赴當地進行為期11天的醫療義診。馬偕醫院院長張文瀚今上午率院牧部，為烏克蘭醫療二團成員於出發前進行授旗與差遣祝福禮拜，以詩歌「讓愛走動」讓二團成員們，心中帶著愛，在遙遠的烏克蘭散播希望的種子。

馬偕烏克蘭醫療二團成員包括：國際醫療中心主任蔡維德、急診醫學部主治醫師廖晨皓、災難醫學科主治醫師黃蘭綺、家庭醫學科醫師閻思伃、手術室護理師王群博、台東馬偕紀念醫院急診醫學部主治醫師吳佩珊及國際醫療中心副主任徐宛蒂等7人。以首發團的經驗推估，烏克蘭醫療二團預計在基輔附近的烏曼（切爾卡西地區）、利沃夫附近的Dubl ani共完成400人次看診，並為當地醫師及醫學生安排超音波教學。

另烏克蘭二團有2大重要任務，台灣企業家愛心支援改裝的2台救護車授權馬偕紀念醫院，並以馬偕之名捐贈給聖馬爾丁醫院，作為當地巡迴醫療之用，藉此提升當地醫療支援救護能力；為將馬偕關懷弱勢的助人精神傳揚海外，此行亦將與非政府組織CMA及聖馬爾丁醫院簽署合作備忘錄，朝向馬偕長期醫療支援、臨床醫護人員經驗交流學習（醫學教育或臨床訓練），並為未來海外轉診病人服務預做準備。

張文瀚表示，面對前往烽火連天的烏克蘭義診，在第一團需要招募13人時，院內就有70名醫護同仁報名，看見克服困難勇往直前，永遠率先關懷與服務弱勢，是深植在每位馬偕人心中的重要精神，除了事前萬全的準備之外，一路上更要蒙受主的祝福。二團重要任務除了與烏克蘭當地醫院建立雙向合作備忘錄，也蒐集當地居民戰後健康問題，希望建立相關模型，未來持續給予協助。

馬偕紀念醫院烏克蘭醫療二團將於9月10日出發，由馬偕醫院國際醫療中心主任蔡維德率團7名醫護人員，赴當地進行為期11天的醫療義診。馬偕醫院院長張文瀚今上午率院牧部，為烏克蘭醫療二團成員於出發前進行授旗與差遣祝福禮拜。記者許政榆／攝影
馬偕紀念醫院烏克蘭醫療二團將於9月10日出發，由馬偕醫院國際醫療中心主任蔡維德率團7名醫護人員，赴當地進行為期11天的醫療義診。馬偕醫院院長張文瀚今上午率院牧部，為烏克蘭醫療二團成員於出發前進行授旗與差遣祝福禮拜。記者許政榆／攝影

馬偕醫院 烏克蘭 醫學 愛心

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