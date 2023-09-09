雲林首起登革熱校園群聚 全校已5人確診

雲林縣本土登革熱昨新增7例確定病例，其中2例為某校園的師生，該校園先前已有3名師生確診，衛生局已認定為縣內首起登革熱校園群聚，將針對全校師生健康監測一個月，只要有身體不適即進行快篩，另斗六市確診數持續增加，衛生局也到傳統市場加強宣導防疫。

雲林縣昨新增7例確定病例（古坑鄉荷苞村2例、東和村1例、高林村1例及水碓村1例，斗六市鎮西里1例及林頭里1例），衛生局表示，昨天新增個案中，有兩人為同一校園的師生，學生症狀不明顯，家長自行帶到診所看診並做快篩，結果是陰性，衛生局再將檢體送到疾管署進一步檢驗，抗體為陽性，顯示感染已一段時間，確定感染日期不知，老師則是自行就醫快篩陽性，2人都是輕症。

因該校園先前曾有3名師生確診，加上昨天新增個案，學校累計確診5例，衛生局認定為雲林縣首起登革熱校園群聚感染，今天已派員進入校園進行化學清消，全校師生健康監測一個月，只要有身體不適即進行快篩。

縣府教育處長邱孝文表示，因為今明兩天是假日，學校沒有上課，下周是否停課，經與校方連繫，校長說要跟家長、老師討論後再決定。

雲林縣確診已累計326例，其中古坑鄉268例、斗六市47例、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例、林內鄉2例、斗南鎮4例、莿桐鄉莿桐村1例、大埤鄉興安村1例及西螺鎮新安里1例。

除古坑鄉為疫情熱區，斗六市案例也持續增加，未有趨緩跡象，因傳統市場是民眾日常採買及購物的場所，環境容易潮濕，易成為登革熱病媒蚊孳生的高風險場域，為加強民眾孳清、防疫觀念，衛生局派員深入斗六傳統市場宣導。

日前雲林縣政府為防止登革熱疫情擴散，由雲林縣環保局在上月8、9日至古坑鄉登革熱疫情熱區的果園及筍園進行大規模化學噴藥防治作業，清消的筍園及農園管制一個月期限將屆，針對清消期間所使用的防蚊藥劑，動植物防疫所派員至田區採驗竹筍、鳳梨、番石榴、火龍果、柳丁、文旦等農作物，送虎尾科技大學農業與生物科技產品檢驗服務中心檢驗，檢驗結果均零檢出。

農業處長魏勝德表示，當時噴灑的防治藥劑，歷經1個月的管制後無檢出，請農友和消費者安心，也呼籲農友針對尚未屆管制期間的田區，切勿進入田區採收販售，以免增加染疫風險，違者將追回補償金。