高雄颱風農損逾4680萬 農友9月18日前可申請天災救助

高雄市遭杜蘇芮、卡努及海葵等颱風接連襲，農業元氣大傷，至9月8日止農損金額已逾4680萬元。市府農業局表示，經爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款，已獲農業部核許，即起至9月18日前受理農民申報，假日不休息。

農業部本月8日公告高雄市香蕉、木瓜、柑桔（西施柚）、蔬菜全品項、水平棚架網室之塑膠布（網）及洋蔥苗圃，啟動農產業天然災害現金救助，即日起到9月18日受理農友申辦。

農業局長張清榮表示，高市農民種植的農作如屬於救助品項，或水平棚架網室的塑膠布（網）受損達2成以上，需於9月18日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件向土地所在區公所申辦現金救助，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。

立委邱議瑩服務處也特別製圖透過社群，傳布這項天然救助訊息，更提醒農友，善用「農產業天然災害現地照相APP，先拍照保全受損證據、後再通報。