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司機員發動中秋、國慶不加班 台鐵急找政院核定這方案

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵司機員連署中秋、國慶連假不加班。本報資料照片
台鐵司機員連署中秋、國慶連假不加班。本報資料照片

全國火車駕駛產業工會不滿台鐵未重視行車安全、「自主備勤津貼」法制化延宕，預計發動中秋、國慶連假不加班，累積逾8成司機員連署，恐影響連假疏運。台鐵局表示，昨天行政院有釋出訊息將協助加速處理「自主備勤津貼」，也會盡快針對訴求做妥善處理；台灣鐵路企業工會則說，是否暫緩不加班行動，就要視台鐵處理進度而定。

台鐵乘務人員工作都是跟著列車時刻，時常需要在外站休息或過夜，但若計算進工作時間，會衍生超時工作爭議，台鐵規畫「自主備勤津貼」，初估每月需增加1000萬元經費，已呈報至行政院，但至今尚未核定。

台灣鐵路企業工會理事長陳世杰指出，全國火車駕駛產業工會主要有3大訴求，包括不滿「自主備勤津貼」送至行政院後就遲遲沒有下文；先前行政院承諾比照軍公教調薪的「同步」二字被交通部刪減，一再犧牲同仁的權益；公司化16項子法都著重在債務跟土地資產，對「行車安全」卻隻字未提。

陳世杰表示，昨天交通部有跟工會說明，自主備勤津貼會請行政院加速核定，至於安全議題也在改善中，子法協商內容則將於交通部推動會報繼續處理。至於是否暫緩不加班行動，則要視台鐵處理進度而定。

台鐵局表示，昨天下午已和工會進行深度溝通，針對「權益保障要點」中應同步比照軍公教調薪，主要是雙方認知上的差異，台鐵認為沒有寫上「同步」二字能較有彈性，若軍公教調整就一定會跟著調，在營運好的狀況下也能有調薪機會，但工會認為拿掉「同步」二字就沒有保障，這部分會再積極溝通。

針對自主備勤津貼法制化進度，台鐵局指出，方案先前送至行政院有再被退回修正，最近一次是8月22日送件，昨天行政院有釋出訊息表示會協助加速處理。台鐵後續會將工會訴求進行妥善處理，希望盡快化解雙方認知的落差。

台鐵 行政院 加班 軍公教

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