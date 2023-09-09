低壓帶影響到明天...有無颱風生成 氣象局指關注它發展

今天持續受到低壓帶影響，中央氣象局預報員趙竑說，今天天氣不穩定、水氣較多，這種情況會持續到明天，下周一北方乾空氣開始南下之後，台灣各地降雨才會慢慢趨緩，各地可見陽光。

趙竑說，從廣東海面一直延伸到日本南方海面，是整個大低壓帶所造成的情況，也就是台灣還在低壓帶的範圍，降雨狀況明顯。南部有對流發展，整天不定時降雨，且雨勢比較明顯一點；至於中部以北、東北部、東部可見陽光，留意中午過後仍有明顯降雨。南部地區、中部山區、東南部地區今天可能還是要留意局部大雨或短延時豪雨的出現，降雨會持續到晚上。

未來一周天氣，趙竑表示，台灣在大低壓帶環境裡面，台灣西南外海有個低壓會慢慢往北北東方向移動，預估到明天才逐漸消散，被它影響才會比較小。明天新竹以南地區注意降雨會比較明顯，其他地方降雨大致侷限在中午之後的降雨，南部地區、中部山區明天仍要注意短延時降雨出現。

趙竑說，北方高壓有逐漸往南壓的狀況，明天晚上到下周一天氣會逐漸變穩定一點點。下周一天氣變得比較穩定一些，低壓在東南部外海，所以東南部、恆春半島留意整天不定時短暫陣雨，不過中南部降雨會慢慢趨緩，以午後降雨為主。

他說，特別提醒，近期有1個低壓在台灣海峽通過，澎湖、金門、馬祖可能都容易有強陣風狀況出現，海邊活動注意安全。

近期是否有颱風生成？趙竑表示，比較靠近廣東以南地區，以及台灣海峽偏南側區塊，有兩個低壓帶在活動。不過，在台灣海峽的低壓帶環境條件沒這麼好，未來會逐漸減弱，發展機會比較不高；不過，今明兩天它會隨環境風場往北北東方向通過台灣海峽，雖然沒有發展跡象，但要注意今明兩天它所帶來的水氣，天氣還是很不穩定。

趙竑說，至於在廣東外海的低壓，環流不是這麼的扎實，不過還是可能為香港地區帶來強降雨的狀況，未來會不會發展成熱帶性低氣壓，甚至是颱風，氣象局密切關注。