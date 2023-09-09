小低壓北上怠速影響台灣 專家：各地下周二前慎防豪雨
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，海峽南部的小低壓91W，預報資料看起來強度沒有什麼發展性，但是會慢慢向北進入台灣海峽中部，今明兩天一直到下周一可能都在台灣海峽上緩慢移動，要到下周二才會逐漸消失。
吳聖宇說，受到它的影響，這2-3天的天氣仍不穩定，中南部地區一整天斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨發生機會。
不過，他表示，真正要注意的是，白天陸地上或近海處的熱對流發展現象，有局部較大雨勢出現的可能性，下午到晚間出現短時大雨或豪雨的可能性較高，各地都要留意。下周二這個低壓消失之後，天氣才會相對穩定下來。
吳聖宇表示，這2-3天的天氣還是要請大眾多留意，尤其是假期外出的安排，一定要小心天氣的變化情況。
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