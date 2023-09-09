低壓帶持續影響中南部 大雷雨突襲至少到下周一

過去兩天受低壓帶影響，除了北台灣受東北風南下影響，降雨相對較緩和以外，中南部及花東一帶都有顯著雨勢。天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天環境仍是較類似，持續受低壓帶影響，天氣比較不穩定。

不過，他說，由於有些北風推到北台灣附近，也因此宜蘭至大台北一帶受較乾的東北風影響，大致為晴時多雲的天氣。

林孝儒表示，中南部及花東地區受到較暖濕的南風，且又比較位於南北風交會的區域，整體上雲量較多，也容易有短暫陣雨或雷雨。尤其午後配合熱力作用，要留意大雷雨發生機會。

林孝儒說，海峽南部也另有個小小的低壓發展中，周末兩天雖然強度都偏弱，但大致上會在海峽一帶活動。因此天氣上有多了點不穩定的因素，也導致西部夜間仍有些短暫陣雨的機會，提醒中南部的民眾，外出留意降雨的影響。

林孝儒表示，這樣不穩定的天氣環境，要等周末至下周一，隨著海峽小低壓逐漸減弱消散，及低壓帶的範圍更往南海限縮，而南來的水氣逐漸減少的趨勢下，到下周二可望轉東北至偏東風影響，中南部的天氣就可望有逐漸好轉的跡象了。

不過，他說，還是有較大雨勢發生，只是降雨影響大概就不會全面性，午後熱對流的區域會比較縮限到近山區一帶影響。甚至下周中後期隨著環境水氣的減少，山區熱對流的發展範圍也將更為減少，而早晚的天氣相對也都比較穩定些。