8縣市大雨特報 吳德榮：季風低壓影響至下周二 慎防大雷雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
紅外線色調強化雲圖（左圖）顯示，季風低壓環流的雲系籠罩中南部；及未達日本前已減弱消散的鴛鴦颱風殘餘雲層。雷達回波合成圖（右圖）顯示，南部有昨天午後對流殘餘的回波。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
紅外線色調強化雲圖（左圖）顯示，季風低壓環流的雲系籠罩中南部；及未達日本前已減弱消散的鴛鴦颱風殘餘雲層。雷達回波合成圖（右圖）顯示，南部有昨天午後對流殘餘的回波。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，台南市已有豪雨發生，今天彰化以南及南投地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石。大雨：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，季風低壓環流的雲系籠罩中南部；及未達日本前已減弱消散的鴛鴦颱風殘餘雲層。南部有昨天午後對流殘餘的回波。

他表示，季風低壓環流調整得影響台灣的時間延長，且向南移的幅度減小。今天起至下周二持續受季風低壓環流影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，大氣很不穩定。

吳德榮說，午後易有局部大雷雨發展，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，平地應注意急雨積水，山區已有連日大量降雨，亦應注意坍方、落石、土石流的發生。

氣溫部分，今天北部20至31度、中部23至33度、南部23至32度、東部21至32度。

吳德榮說，下周三至周五季風低壓的水氣減少，中南部午後有局部陣雨或雷雨；北台灣平地天氣趨穩，山區午後仍有局部陣雨的機率。

低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報。本報資料照片
低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報。本報資料照片

吳德榮 落石

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