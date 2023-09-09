老有所居 ─青銀共居篇／認識青銀共居 我適合嗎？

安居是老後生活的基礎，住哪兒？跟誰住？至關重要。數據顯示，僅一名老人獨居宅數近十年呈倍數成長，三代同堂已是old fashion，甚至連在家安老都開始鬆動，銀髮社區或住宅成為新時尚，「青銀共居」或許實驗意味濃厚，但絕對需要及早認識。

認識青銀共居

讓年輕人與銀髮族居住於同一空間，透過跨代交流，銀髮族維持與社會互動、降低隔離與孤獨感，也把人生閱歷自然地互動及傳承給共居的年輕人；年輕人可以協助長者，透過長者認識生命不同階段的意義，並減輕租屋負擔。

靜宜大學社工系退休教授、好好園館創辦人紀金山指出，青銀共居最理想的狀況是居住環境結合年輕人的衝勁及長者的生命經驗，跨世代共創、共享生活，世代間的交流能讓雙方生活更豐富，共同學習。

我適合青銀共居嗎？

紀金山指出，長輩需願意世代共容、不排斥年輕人，並喜歡走出自我與他人連結，尊重人與人的差異。另，長輩要得到好的生活得提供資源，服務平台也要慎選合適的年輕人。

青銀共居資源

央北社宅：比照一般社宅住戶，設籍、就學或就業於新北市廿歲以上民眾，可以市價八折承租，一次簽約三年，若通過年度評鑑，有機會再減免租金，續租最長不超過六年；計畫住戶只要每月服務至少兩小時，不需抽籤，但長者住戶需自評生活可自理。

榮家：退輔會在部分榮家有「青銀共創─服務設計代宿」合作方案，由榮家提供資源共享，活化安養房舍，提供鄰近學校學生住宿機會，學生達到每月基本服務時數，即可抵換住宿費，可減輕弱勢學子的經濟負擔。