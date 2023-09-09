老有所居 ─青銀共居篇／68歲嗨唱 與年輕人同樂

悠揚音樂在寬廣的大廳響起，尋聲發現有個身姿挺拔，穿著藍色Ｔ恤、淺色襯衫、黑色長褲、腳踩帆布鞋的人正邊彈吉他邊唱歌，但定睛一看，他的三分頭早已花白。他是今年六十八歲、住在新店央北社會住宅的江希陸，大家稱「江大哥」。

江大哥偶爾會快閃大廳自彈自唱，每月更固定開設社宅歌唱教室。「年輕時在西餐廳駐唱，也上過廣播節目，甚至是華視張小燕的節目」。江大哥神采飛揚地細數過往輝煌戰績，五十歲提早退休後，他轉往社會大學教唱，或教吉他、電鋼琴。另一方面，單身、小孩均有各自生活的他，心想社宅租金便宜，又能貢獻專業，便在去年加入。

從不同地方開課的經驗中，江大哥觀察到，社會大學、社宅的學生多為長者，所教曲目多為台語歌、懷舊西洋歌；然而，「社宅居民以青年為大宗，還是比較被動、冷酷，所以要適時調整。」因此曲目常見流行華語歌或西洋樂，如周杰倫、蘇打綠，且演奏地點不適合在封閉空間，避免讓人有被拘束的感覺。

江大哥表示，他每半年配合節慶舉辦「Piano Bar」，在大廳盡情演唱，並開放居民點歌，現場備有點心、投影幕，「課程學生差不多十五人，但參加大廳活動的聽眾將近七十人，其中一半是青年，事後甚至有人向我報名課程」。

由於課程免費，為增加向心力、信心，江大哥會挑選部分人上台演唱。

「我覺得課程生活化很重要」。江大哥說，課程除了教導唱歌、樂器演奏，也用有獎徵答的方式，鼓勵學生互相分享近況或生活小技巧，例如現在正值夏季，蟑螂開始出沒，有人獻策用拖鞋擊殺，或提議飼養壁虎捕食，增加學生共同話題，無形中關係更緊密。