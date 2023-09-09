聽新聞
test
0:00 / 0:00

非聽不可／淋巴癌治療新趨勢、癌後的體重管理及運動維持

聯合報／ 本報訊

淋巴癌治療新趨勢 化學治療期間的生活照護

主講：台大醫院腫瘤醫學部醫師馬維力

台大醫院護理部腫瘤個管師楊岱潔

時間：9月11日(一)下午2時至4時10分

地點：台大醫院西址第七講堂

北市中正區常德街1號

洽詢：02-2356-2098

痛風

主講：三軍總醫院風濕免疫科醫師朱宸志

時間： 9月14日(四)下午2時至3時

地點：三軍總醫院汀洲院區二樓會議室

台北市中正區汀州路三段40號

洽詢：02-8792-3311轉17682

癌後的體重管理及運動維持

主講：國泰醫院營養組營養師田宛容

時間：9月16日(六)

上午9時30分至12時30分

地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室

台北市大安區仁愛路四段280號

洽詢：02-8787-9907轉230

02-2708-2121轉1040或1901

台大醫院 北市 醫師

延伸閱讀

睡眠呼吸中止症非長輩專屬 台大最新發現這族群也好發

睡眠呼吸中止檢測「免睡覺」 台大獲贈新儀器有2大特點

軍人節前夕三總女軍醫宿舍失去呼吸心跳 送醫搶救不治

台大醫院前進印尼講座交流 為台商健康把關

相關新聞

3疫苗下月齊開打 診所憂「史上最混亂」

衛福部疾管署昨宣布擴大公費肺炎鏈球菌接種對象，比起過往可多打一劑。但公費肺炎鏈球菌疫苗與公費流感疫苗同時於十月二日開打，...

台鐵司機連署中秋、國慶不加班 交長：積極溝通

台鐵公司化再起爭議，不滿公司化子法未重視行車安全、「自主備勤津貼」法制化延宕，全國火車駕駛產業工會發出動員令，計畫中秋、...

降雨再撐2天！下周各地恢復多雲到晴 好天氣可維持一周

中央氣象局表示，明天低壓帶影響，天氣仍不穩定，各地都有降雨機率，尤其中南部、台東有局部大雨或豪雨發生，要特別留意，周日起...

國慶連假台鐵車票要搶要快！開放首日上午已賣21.4萬張

台鐵今天凌晨起開放國慶日連續假期（10月6日至10月11日）訂票，截至今天上午9點，總計完成13萬2956筆、21萬44...

雨彈升級雨區再擴大！12縣市豪大雨特報恐下到晚上

受低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，雨彈升級雨區再擴大，氣象局針對苗栗以南12縣市發布豪大雨特報，恐下到晚上。

雙十台金機票、秋節機位需求調查 最新資訊看這裡

今年中秋節計有3天連假，你訂好機位了嗎？民航局已前後規劃2波台金航線正班機及加班機，並於7月31日及9月6日開放訂位；為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦