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非聽不可／淋巴癌治療新趨勢、癌後的體重管理及運動維持
淋巴癌治療新趨勢 化學治療期間的生活照護
台大醫院護理部腫瘤個管師楊岱潔
時間：9月11日(一)下午2時至4時10分
地點：台大醫院西址第七講堂
台北市中正區常德街1號
洽詢：02-2356-2098
痛風
主講：三軍總醫院風濕免疫科醫師朱宸志
時間： 9月14日(四)下午2時至3時
地點：三軍總醫院汀洲院區二樓會議室
台北市中正區汀州路三段40號
洽詢：02-8792-3311轉17682
癌後的體重管理及運動維持
主講：國泰醫院營養組營養師田宛容
時間：9月16日(六)
上午9時30分至12時30分
地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室
台北市大安區仁愛路四段280號
洽詢：02-8787-9907轉230
02-2708-2121轉1040或1901
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