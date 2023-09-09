老有所居 ─青銀共居篇／社宅辦活動 教長者理財、手作

「連輪椅族也出來互動，看到他們健康、正向的心態，有點顛覆原先認為他們會愁雲慘霧的印象。」一頭短髮、戴眼鏡的「嚕咪」，也是新店央北青年社會住宅的「跨世代共居計畫種子戶」，她在央北社宅每個月舉辦不同主題的「大事小事相談所」活動，吸引住民走出家門互動。

今年卅歲的嚕咪，因為租金便宜，在獲得家人同意後，去年十月選擇搬到尚有缺額的央北社宅。

嚕咪與其他住戶一起合辦大事小事相談所，讓大家分享生活，每月更訂定青、銀兩代皆有興趣的主題，例如為住戶慶生、搭配節慶開設手作坊，「端午節時，我們利用頂樓菜園種植的艾草、薄荷，加上另外買的化工材料，教大家製作艾草膏，止癢蚊蟲叮咬」。

從事保險業務員工作的嚕咪，也曾發揮專業，舉辦理財講座，她觀察到，長者多不信賴保險，導致保險理賠不齊全，萬一發生意外，恐會為錢所憂，因此她運用與奶奶溝通的經驗，以及工作培養的溝通專業，引導長者重新學會理財，「長者通常很強勢、急性子、不輕易低頭，所以自己要控制情緒，適時道歉、給台階下，讓他們感覺被尊重」。

「我們四個人年齡分布在卅五至四十五歲左右，其中一位住在央北社宅比較久、比較資深，會幫許多忙」。嚕咪解釋，與其他住戶合辦活動，對居民來說，能避免與其他活動時間、地點相撞，減少選擇障礙，對主辦方來說，經費提高，採買變彈性，且人力、時間集中，降低舉辦負擔。

她表示，事前大家會依據節慶、住戶回饋，討論下期主題，大家依專長分工合作。對於未來的活動規畫，嚕咪說，接下來會陸續針對附近路燈、噪音等問題，整理住戶的想法與建議，凝聚共識，回報相關單位，希望透過社區營造，鼓勵住戶參與公共事務，改善央北社宅的居住環境，共創美好生活。