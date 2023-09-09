老有所居 ─青銀共居篇／青銀共居 跨世代共學共享

十一坪半的空間裡，長者熟稔地張羅一桌菜，青年在一旁幫忙擺放碗筷、端菜，眾人陸續上桌，開飯，閒話家常。看似一家人的他們，其實沒有血緣關係，只是一群共住在新店央北青年社會住宅的居民，實驗「跨世代共居計畫」，一種新的居住模式。

青年蝸居狹小租屋處，長者獨守空居，已是現下時代的寫照；然而，透過青銀共居，既舒緩居住正義問題，又降低長者獨居隱藏的危險與孤獨感，更重要的是，促進世代交流，減少彼此對立、歧視。

青銀共居是青年與銀髮族共住，最早在二○一三年，荷蘭一間安養中心開放六位大學生免費入住，條件是每月提供至少卅小時服務，如陪伴長者用膳、聊天等；二○一五年，德國埃森的共居公寓Geku-Haus成立，除了青銀居住空間，還有咖啡廳與跳蚤市場，更設置青年的辦公室與互動的交誼廳。

在國內，二○一七年，新北市府於北大社會住宅實驗全台第一場青銀共居計畫，透過空間設計、實體活動，鼓勵兩代交流。當時市府邀請強調空間共享、與家連結的租屋平台「玖樓」團隊擔任管理者。二○二○年，央北社宅移植並擴大北大社宅經驗，推行跨世代共居計畫，不單增加計畫戶數，也規定每月付出固定時數，舉辦活動服務所有住戶。

目前央北社宅共有九五○戶入住，其中廿五戶廿三人為跨世代共居計畫住戶，八十一歲的詹莉莉人稱「莉莉姐」，曾從事心理諮商工作的她，以「跨世代共居種子戶」的身分住在央北社宅，平日開設兒童繪本課，陪伴社宅孩童，她適時拿捏與青年室友的距離，有時分享人生經驗，有時又尊重獨處時間，「兩人相處不錯」。

為了吸引青年居多的央北社宅住戶參加活動，六十八歲的江希陸偶爾舉辦「Piano Bar」，準備小點心，並開放住戶點歌；卅歲的「嚕咪」與其他住戶每月一同開辦各式主題活動，發揮自身保險業務專長，向長者說明理財保險的重要。

跨年齡層 需大量對話

「卅五至四十五歲的青年、五十歲屆退的長者個性與生涯穩定，因此我們將計畫定為跨世代，而非青銀共居。」玖樓專案經理楊柏賢分析，跨世代共居的特點是陌生、跨年齡層，勢必會經歷磨合期，因此需要大量對話。「其實青銀不是問題，共居才是。」楊柏賢說，即使是同齡人，價值觀、作息不同，也可能會產生衝突。

位於台中的好好園館，一開始設計不是老人住宅，而是任何年齡層都可入住的青銀社區。創辦人、靜宜大學社工系退休教授紀金山認為，「青銀共居的前提是滿足需求」。長者與年輕人共居容易有新鮮事，感染青春，而年輕人需要住宿、機會，當感受生活的厚度，當雙方的需求被看見，才有共居的可能。

紀金山說，最理想的狀況是居住環境結合年輕人的衝勁及長者的生命經驗，跨世代共創、共享生活，青銀共居應著重在貼近使用者需求，把入住長輩的需求放在首位，年輕人是青銀共居中的有利條件，而非全面性的服務者，看見雙方需求，讓資源交換在有利的條件下進行，才能順暢運作。