健康你我他／多元運動強身 汲取新知健腦

以為已經為退休生活做好了準備，直到填了退休準備指標問卷，展現出近70年的過去和未來，讓我大開眼界。問卷中的「你知道嗎？」提供不少知識，如聽力不佳可能造成失智、擁有16位可依賴的親友會對退休感覺更滿意等。

健康方面，問卷給了我警示。想起同齡摯友因脊損臥床，悲痛之餘，也感恩除了一些小毛病，我仍可以活動自如，逛街、運動、看診、訪友。當年上體育課，跑不快，跳不高，又熱又累，現在則完全改觀，每周多次到環狀運動中心增肌減脂，快走增強腿力，伸展運動助眠；飲食營養均衡；定期回診、體檢、洗牙。健康過好每一天，自己不難受，親友沒麻煩，社會無負擔，加上醫療長照保險，就可以更安心了。

退休後，重拾童年畫筆。拜師學藝外，研讀畫冊、參觀展覽、與畫友切磋、采風攝影。學習新知不僅刺激大腦，還讓我創造和成就一幅幅藝術作品。在不斷探索中，享受創作過程，將美的觀念與需求落入人生。當然，暖男水豚需要多學一些健腦知識，一門新語言，或者圍棋，讓我的腦袋保持年輕。

老後生活，身心靈都要獨立，但不要孤獨。開放心胸，廣結善緣，保持正向樂觀的態度。多走、多睡、少吃、少想，有天皆麗日，這樣我就能：不失智，不失能，走得更遠，笑得更開心。