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台鐵司機連署中秋、國慶不加班 交長：積極溝通

聯合報／ 記者周湘芸王勇超／連線報導
全國火車駕駛產業工會發動中秋、國慶不加班連署，恐衝擊連假疏運。記者林俊良／攝影
全國火車駕駛產業工會發動中秋、國慶不加班連署，恐衝擊連假疏運。記者林俊良／攝影

台鐵公司化再起爭議，不滿公司化子法未重視行車安全、「自主備勤津貼」法制化延宕，全國火車駕駛產業工會發出動員令，計畫中秋、國慶連假不加班，逾八成司機員連署，更不排除達到百分之百簽署，民眾連假期間恐無車可搭。交通部長王國材強調，已積極與工會溝通，不會讓台鐵中斷服務；台鐵局則說，是認知落差，持續溝通中。

台鐵乘務人員工作都是跟著列車時刻，時常需要在外站休息或過夜，但算進工作時間，會衍生超時工作爭議，台鐵因此規畫「自主備勤津貼」，初估每月需增一千萬元經費，呈報至政院至今尚未核定。

據了解，全國火車駕駛產業工會內部公告指出，因台鐵當局的無力、交通部的背信、政府高層的漠視，因此決定再行使勞基法所賦予的勞權，國定假日不加班包括今年中秋節及國慶日。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華證實，司機員最大的憤怒就是行車安全無法獲保障，內部已啟動連署中秋和國慶日不加班行動，目前已有八成司機員參與。

台灣鐵路企業工會理事長陳世杰指出，全國火車駕駛產業工會不滿「自主備勤津貼」送至行政院後就沒有下文，再加上先前行政院承諾比照軍公教調薪的「同步」二字也被交通部刪減。隨著台鐵陸續引進新車，相關設備、安全問題卻沒有解決，公司化十六項子法著重在債務跟土地資產，對「行車安全」隻字未提。

他也說，全國火車駕駛產業工會目前約有一千五百名司機員，大家對於這次的行動「很團結」，預計可達接近百分之百簽署，台灣鐵路企業工會也將全力支持此次不加班行動。

據了解，交通部昨已派員與工會協商。交通部政次胡湘麟坦言，先前沒收到相關訊息，希望盡快溝通解決。

台鐵公司化 交通部長 火車 中秋節 國慶 王國材

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