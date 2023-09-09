3疫苗下月齊開打 診所憂「史上最混亂」

衛福部疾管署昨宣布擴大公費肺炎鏈球菌接種對象，比起過往可多打一劑。但公費肺炎鏈球菌疫苗與公費流感疫苗同時於十月二日開打，各自分三階段與二階段接種，加上最快九月底，可接種莫德納XBB.1.5新冠疫苗，診所手忙腳亂，抱怨政策宣布到實施時間短，且補助不足，人力恐現缺口，擔心成「史上最混亂公費疫苗接種期」。

疫情解封後，台灣即將進入第一個流感季，疾管署準備六九八萬多劑公費流感疫苗，於十月二日、十一月一日，分二階段開打；擔心今年民眾出現免疫負債，避免感染疾病引發肺炎，增加死亡率，疾管署昨宣布，擴大公費肺炎鏈球菌疫苗對象，從原本的七十一歲以上，調整為六十五歲以上民眾，並分為三階段接種，預計二六二萬人受惠。

第一階段自十月二日起，曾接種過十三價或十五價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV十三、PCV十五），且間隔至少一年者，可公費接種廿三價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV廿三）；第二階段自十一月廿七日起接種，從未接種過PCV十三、PCV十五、PPV廿三，可公費接種一劑PCV十三；第三階段則是十二月廿五日起，曾接種PCV廿三且間隔至少一年者，可公費接種一劑PCV十三。

不過由於疾管署曾提出，國內預計最快在九月最後一周，開放六十五歲以上長者接種莫德納XBB.1.5次世代新冠疫苗。屆時三款疫苗同時接種，恐怕將有一陣混亂期。

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟說，準備時間較短，且過去少有多種疫苗同時排程的情況，診所未有相關獎勵，恐增加人力與物力負擔，盼衛福部正視。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，疫情後，這三款疫苗是老人最重要的疫苗，建議三款全數施打，但可以先打新冠跟流感兩種疫苗，間隔一個月後再施打肺炎鏈球菌疫苗；疾管署發言人曾淑慧說，可同時分開在不同部位接種，或間隔接種；若同時接種，同手臂兩針建議距離至少二點五公分。