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《三國群英傳-戰略版》預約突破30萬，9/20上市

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

宇峻奧汀旗下新作《三國群英傳-戰略版》今（8）日宣布預約突破30萬人，並揭開與各領域職人的合作企劃，正式上市日期定於9月20日。這是《三國群英傳》系列迎來的25周年，特別邀請了來自不同領域的頂尖職人見證新作的誕生，並於今日公開新作製作初衷，與聖獸探索、內政相關玩法。

宇峻奧汀指出，從初代至今，歷時25年的《三國群英傳》已深植華人玩家心中。累計至今全球影響超過1億玩家，成功發行全球8大地區，創造30萬人同時在線記錄。本作《三國群英傳-戰略版》的誕生，源於簡單的「喜愛」，開發團隊熱愛《三國群英傳》且熱衷SLG，將這兩者相結合，創造全新的遊戲體驗，讓玩家感受千軍萬馬的壯闊戰爭。

然而，團隊面臨的是如何實現SLG遊戲需要的高度社交性挑戰。SLG強調玩家間真實政治角力與互動。開發團隊深刻理解這不僅是功能和數值調整能解決的問題，必須掌握玩家心理與現代人的生活模式，從底層機制進行開發，才能實現遊戲的深度戰略體驗。

宇峻奧汀說，最終，《三國群英傳-戰略版》保留系列核心精神，簡化軍團與內政等遊戲規則和節奏，讓玩家獲得更自由的遊戲體驗。此外遊戲採用自由控兵與即時戰略的操作機制，也讓玩家實現在單人和多人協同操作上實現深刻的戰略性。

開發團隊也誠心推薦遊戲武將玩法，除了技能造型注入《三國群英傳》系列標誌特色外，透過不同武將的組合，能實現超過百種的技能變化。例如遊戲中趙雲搭配文醜， 組隊加成後成為超高速的游擊隊伍，就能在戰場突襲敵人後迅速脫離戰鬥，令敵方難以還擊。團隊也期待後續玩家能自主創造更多不同搭配。共同塑造屬於自己的三國群英傳！

三國 團隊 機制

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