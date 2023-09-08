落實醫衛合作 王必勝訪捷克深入討論備忘錄

衛生福利部次長王必勝近日訪問捷克，感謝對方捐贈台灣COVID-19疫苗，雙方就落實台捷醫衛合作備忘錄深入討論，未來將在藥品市場拓展、腫瘤藥物開發及AI於醫療領域應用展開合作。

王必勝於9月5日至7日訪問捷克，衛福部國際合作組今天下午透過新聞稿表示，王必勝到訪捷克期間，與捷克衛生部官員見面，除針對落實台捷醫衛合作備忘錄深入討論，並當面感謝捷克在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間捐贈台灣3萬劑疫苗。

國合組表示，王必勝並拜會捷克前首席防疫官、奧斯特拉瓦（Ostrava）大學醫學院院長麥達（RastislavMaďar），雙方交換包含邊境管制等COVID-19疫情期間應變經驗、流感與COVID-19疫苗接種政策可能推動方向，並分享台灣成立疾病管制署經驗。

王必勝同時參訪奧斯特拉瓦大學醫院重症加護及腫瘤醫學部門；該院表示期待與台灣就IT於醫療應用上有更多合作機會。

此外，王必勝這次也會晤布拉格現任首席副市長、前布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）等人，交換疫情管制措施及應對假訊息等經驗。

捷克與台灣情誼深厚，不僅捐贈疫苗給台灣，並連續3年於世界衛生大會（WHA）發言支持台灣參與WHA，捷克國會更自109年起，每年在WHA前夕通過友台決議，展現對台灣參與世界衛生組織（WHO）、WHA及相關技術活動的堅定支持。

國合組表示，捷克與台灣於112年簽訂醫衛合作瞭解備忘錄，將在藥品市場拓展、腫瘤藥物開發及AI於醫療領域應用展開合作，以此為基礎，雙方期可展開更多面向的聯繫與交流合作。