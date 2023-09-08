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陳建仁宣布10月2日起 65歲以上公費肺炎鏈球菌疫苗開打

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
行政院長陳建仁（前排中）稱讚世光教養院用心照顧地方長者，為長照服務機構樹立典範。圖／行政院提供
行政院長陳建仁（前排中）稱讚世光教養院用心照顧地方長者，為長照服務機構樹立典範。圖／行政院提供

行政院長陳建仁今天到新竹縣橫山鄉的天主教世光教養院附設長照機構參訪，除了關懷長者，更宣布10月2日起分3階段，擴大65歲以上民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）及1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）。

陳建仁表示，為進一步照顧長者健康、預防肺炎感染，原本71歲以上民眾才可公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），將自下月2日起分3階段擴大至65歲以上民眾，除了原先PPV23疫苗外，更新增施打1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），以提供更完整的預防效果及保護力。

陳建仁今上午在新竹縣長楊文科陪同下，前往天主教世光教養院附設私立橫山社區式長照服務機構。陳建仁指出世光教養院利用教堂空間規畫設置橫山日照中心，用心照顧地方長者，為長照服務機構樹立典範，正如教宗方濟各（Pope Francis）曾說「我們每一個人都要跟上主一樣，來作為祂的共同創造者」。

陳建仁說，天主賜給人類智慧、愛心及各式各樣創意，讓大家能夠彼此互相照顧，所以人類理應與天主攜手合作，共同創造更美好的社會，而世光教養院確實體現教宗所說的精神，也期盼中央與地方、政府與民間持續發揮公私協力，妥善照顧長者。

為落實照顧長者健康與福利，中央相關預算從2016年的近50億元，大幅增加到明年編列876億元，政府透過以家庭為中心、以社區為基礎的服務模式，推動「1國中學區1日照」政策，截至7月底，全國已成立900多個日照中心。

行政院長陳建仁到橫山世光教養院長照機構關心長者，還動手陪長者做盆栽。圖／行政院提供
行政院長陳建仁到橫山世光教養院長照機構關心長者，還動手陪長者做盆栽。圖／行政院提供

肺炎 疫苗 陳建仁

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