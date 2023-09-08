3疫苗幾乎同時開打 恐釀混亂 開業醫盼中央更早告知

衛福部疾管署今宣布肺炎鏈球菌疫苗將在10月初擴大施打，加上幾乎同時開打的流感疫苗、9月底預計施打的莫德納新冠XBB.1.5疫苗，被喻為公衛史上最混亂的公費疫苗接種期。開業醫師表示，過去少有三種疫苗須同時排程接種的情況，加上本次政策宣布匆促，基層診所準備時間短，且公費資格放寬，恐讓自費肺鏈疫苗庫存無法消耗。

開業醫師、中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟說，秋冬之際傳染性疾病須受重視，對國人而言，預防勝於治療，能夠公費接種各項疫苗全聯會樂觀其成。但中央這波流感疫苗、新冠肺炎XBB變異株疫苗及肺炎鏈球菌疫苗在相近時間實施，政策宣布至正式實施間的時間卻較短，且過去少有多種疫苗須同時排程的情況，診所須有因應之道，讓動線順暢，並預備人力讓民眾在接種過程中能獲得有效衛教。

另外，疾管署宣布，將肺炎鏈球菌公費資格由71歲放寬至65歲。陳宏麟表示，年紀大、高風險族群疫苗施打是重中之重，但有基層院所反應，部分院所因應過去自費需求較高，已有累積自費疫苗庫存，但公費疫苗是中央統一配發，民眾自費需求降低，庫存恐難處理。期待未來中央政策布達時程能夠提早，預留時間讓基層診所做好準備。

陳宏麟說，動線安排基層診所在新冠疫情接種疫苗期間已有經驗，此次應能因應，但新冠疫苗接種時，衛福部考量診所負擔增加，有接種費用、獎勵金補貼。本次三種疫苗同時接種，診所卻無相關獎勵，回歸疫情前模式，只能收取掛號費。基層診所全力配合中央政策，也希望政府考量醫界人力、物力負擔，能酌予獎勵、補貼。