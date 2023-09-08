8旬婦摔倒不良於行 長照喘息助出門「人生首次做甜點」

85歲的何奶奶兩年前跌倒後行動不便，由媳婦主要照顧，經過長照2.0評估為失能等級第7級，有使用居家服務，讓媳婦可以安心上班。何奶奶日前參與家庭照顧者關懷總會、合庫人壽於台中舉辦的「守護Plus讓生活加點甜」喘息服務，在照服員陪伴下，第一次親手作甜點「永保平安司康」，讓她興奮地帶回家跟孫子孫女分享。

家總、合庫人壽長期推動家庭照顧者關懷行動，多年來透過照顧咖啡館、照顧讀書會、照顧電視台、友善照顧職場、演唱會、園遊會等活動，鼓勵照顧者「轉換空間、適度喘息」。

今年陸續於台中、高雄、台北三地舉辦烘焙活動，呼籲家庭照顧者別忘喝杯喘息咖啡，留心生命中仍有值得期待的美好事物，日前台中場烘焙活動，台中市副市長王育敏、合庫人壽總經理藍年紳及家總秘書長陳景寧與照顧者們一同手作司康。

陳景寧表示，全台長照2.0涵蓋率雖已突破七成，但今年照顧悲劇升溫，其中不乏已使用長照資源仍發生憾事者，顯見照顧者的心理關懷與社會支持非常重要。

政府長照2.0服務減輕照顧負荷，台灣是亞洲第一個立法保障家庭照顧者權益與提供支持性服務服務的國家。有許多企業投入家庭照顧者關懷行動，像家總及合庫人壽已經合作11年，以許多不同的形式，如打造溫馨的照顧咖啡館、提供免費喘息咖啡、鼓勵家庭照顧者走出來、轉換空間轉換心情，並運用長照服務減輕照顧負擔。合庫人壽也額外為保戶加碼提供「彈性喘息服務」與「實務指導員」服務。

合庫人壽總經理藍年紳表示，老人家最怕跌倒，像何奶奶這樣一跌倒就造成生活上諸多不便的案例屢見不鮮，所以要及早規劃保障型保險，才能預先準備足夠的晚年生活資源。

王育敏表示，台中市65歲以上人口已達43萬人，佔總人口15.23%，台中市政府也積極推動長照2.0，打造「富市臺中、新好長照」，讓市民可以安心在地老化。台中目前有9個家庭照顧者支持性服務據點，提供家庭照顧者喘息的地方，呼籲家庭照顧者善用長照資源，當遇到照顧問題時，感到無助又慌亂，可撥打1966長照專線申請服務，或家庭照顧者關懷專線0800-507272。