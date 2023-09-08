台南增279例登革熱 東區、安南及永康最嚴重

台南市今天新增279例本土性登革熱，全市累計逼近5000例，37個行政區中僅剩5區未染疫，仍以東區、安南區及永康區疫情最嚴重。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增279例本土性登革熱，其中東區63例，安南區60例，永康區47例，南區41例，北區29例，中西區16例，關廟區8例，安平區5例，仁德區4例，新化區3例，歸仁區、新市區及西港區各1例，年齡介於3歲至84歲，259例由診所或醫院通報，20例擴大採檢發現。

至於今日臉書（Facebook）流傳2名防疫人員要求進入家戶逐層檢查被誤認私闖民宅案，市府衛生局說，這2人是疾病管制署執行噴藥成效評估的人員，也依規定穿著制服及出示證件。

衛生局呼籲市民必須配合相關防疫措施，若無法在第一時間確實殺死病媒蚊，登革熱可能會傳播更多人。目前，衛生局已執行逾4萬戶人家噴藥工作。

衛生局本週在南區共調查326戶，其中陽性戶1戶查獲1個陽性容器，開立1張舉發單。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計4982例，分布於東區、北區、南區、中西區、永康、仁德、安南、歸仁、善化、新化、關廟、安平、新營、柳營、楠西、左鎮、七股、將軍、西港、麻豆、佳里、南化、玉井、安定、新市、鹽水、六甲、官田、大內、學甲、龍崎及下營共32個行政區。