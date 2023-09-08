快訊

基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首座國產木造觀海亭揭幕 雲科大師生成龍濕地共創美景

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林沿海地區第一座以國產柳杉及闊葉樹疏伐木並由雲科大學師生與居民共同搭建的觀海亭，在成龍濕地揭牌啟用。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海地區第一座以國產柳杉及闊葉樹疏伐木並由雲科大學師生與居民共同搭建的觀海亭，在成龍濕地揭牌啟用。記者蔡維斌／攝影

為推廣國產材利用及國土生態綠色網絡，呼應2050年淨零排碳，農業部林業及自然保育署南投分署與雲林科大建築與室內設計學系合作，在口湖鄉成龍濕地以國產木材搭建出適合沿海濕地環境的木構「觀海亭」，師生攜手製作，以國產材做示範，傳遞低碳觀念，歡迎大家來成龍溼地找個角落坐下，吹海風、看無敵海景，體驗木構空間的魅力。

今天上午「觀海亭」舉行揭牌，林業及自然保育南投分署長李政賢主持，多位專家學者、木材加工業者、NGO團體、社區村民共襄盛舉，並探討未來國產材利用、濕地保育及永續生態發展願景。

這項「2023年成龍社區低碳木構築空間示範計畫」邀請國內木構建築先驅洪育成擔任設計指導，張潤文為結構顧問，選擇出優秀作品，再由林業保育南投分署支援國產柳杉及闊葉木材，委由福樟公司製材，結合雲科大學生及社區志工共同施工搭建完成，把來自山區的國產材和海岸濕地緊扣一起，象徵國土綠網軸線緊密結合，意義非凡。

南投分署長李政賢指出，成龍濕地是西南沿海重要的生態地景，也是規畫國土生態綠色網絡「沿海生態軸」重要的區塊，成龍社區居民與濕地共生共存，這次與雲科大合作推動「低碳木構築空間示範計畫」特別擇定成龍，除希望以推廣國產材利用，更盼能將林業保育署國土綠網政策拓展到西南沿海。

成龍濕地多年來在林業署、觀樹教育基金會及社區合作下開辦「國際環境藝術節」；傳遞環境保育及美學觀念成果，已享譽全國。這次再以建築設計課程導入節能減碳的木構空間設計，將環境藝術節以觀賞為主的裝置藝術，進一步導向具使用功能的建築空間，一則培養愛木的設計師種子、一則回應沿海嚴酷氣候挑戰下木造建築的可能性，這也是「觀海亭」誕生的意義，歡迎大家來成龍溼地吹海風、看海景，體驗木構空間的魅力。

雲林科技大學學生現場木作組裝木材涼亭。記者蔡維斌／翻攝
雲林科技大學學生現場木作組裝木材涼亭。記者蔡維斌／翻攝
雲林科技大學建築系學生參與國產材木料加工。記者蔡維斌／翻攝
雲林科技大學建築系學生參與國產材木料加工。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉成龍濕地藝術裝置美景，以成為全國知名度的生態濕地。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉成龍濕地藝術裝置美景，以成為全國知名度的生態濕地。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海地區第一座以國產柳杉及闊葉樹疏伐木搭建的觀海亭，設在成龍濕地。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海地區第一座以國產柳杉及闊葉樹疏伐木搭建的觀海亭，設在成龍濕地。記者蔡維斌／攝影

濕地 設計師 建築

延伸閱讀

大雪山是有熊森林 裝置藝術勾起已逝公熊「小7」連結

綠癌對抗小黑蚊 南投製小花蔓澤蘭薰香、防蚊液

相關新聞

降雨再撐2天！下周各地恢復多雲到晴 好天氣可維持一周

中央氣象局表示，明天低壓帶影響，天氣仍不穩定，各地都有降雨機率，尤其中南部、台東有局部大雨或豪雨發生，要特別留意，周日起...

國慶連假台鐵車票要搶要快！開放首日上午已賣21.4萬張

台鐵今天凌晨起開放國慶日連續假期（10月6日至10月11日）訂票，截至今天上午9點，總計完成13萬2956筆、21萬44...

雨彈升級雨區再擴大！12縣市豪大雨特報恐下到晚上

受低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，雨彈升級雨區再擴大，氣象局針對苗栗以南12縣市發布豪大雨特報，恐下到晚上。

雙十台金機票、秋節機位需求調查 最新資訊看這裡

今年中秋節計有3天連假，你訂好機位了嗎？民航局已前後規劃2波台金航線正班機及加班機，並於7月31日及9月6日開放訂位；為...

台鐵8成司機員連署不加班 中秋疏運恐無車可搭

全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法未重視行車安全議題、司機員工時問題，預計發動將在中秋連假不加班，據指，截至昨天已有約8...

青農怨辦「創業貸款」因休耕另謀出路違約 農會：有提解套但不被接受

一名青農分享自身經驗，3年前返鄉務農，並向農會借了「青年從農創業貸款」100萬元，原本還算順利，但近兩年因天旱缺水接連休...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦