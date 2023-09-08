降雨再撐2天！下周各地恢復多雲到晴 好天氣可維持一周

中央氣象局表示，明天低壓帶影響，天氣仍不穩定，各地都有降雨機率，尤其中南部、台東有局部大雨或豪雨發生，要特別留意，周日起降雨將逐漸趨緩，到下周一各地就會恢復多雲到晴好天氣，並一路維持到下周六，僅花東、恆春半島偶有零星飄雨。

氣象局預報員廖經翔指出，明天各地仍易有短延時強降雨，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區及午後東南部地區、其他山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

廖經翔表示，明天跟今天天氣差不多，各地都有降雨機率，主要集中在中南部、台東有局部大雨或豪雨發生，午後各地山區也會有短延時強降雨。周日季風低壓區水氣減少，降雨會明顯趨緩，但南部、台東地區整天都還是有局部短暫陣雨跟雷雨。下周一起水氣更少，各地恢復多雲到晴天氣，僅花東、恆春半島有零星飄雨，午後也有熱對流零星，好天氣將維持到下周六。

他也說，明、後天有微弱東北風下來，清晨全台氣溫偏低，約為21至23度，白天也僅有29至32度，不像以往較為高溫炎熱天氣，下周一起各地溫度則會再回升1到2度。另外，他也說，目前東部外海不排除有形成熱帶性低氣壓可能，但是否會真的成形或進而生成颱風還須觀察。