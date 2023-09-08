美女作家夫雙眼重度近視 摸黑辦事只能「聽聲辨位」

作家葉揚與先生都是重度近視患者，且先生近視狀況更為嚴重，雙眼度數都在1000度以上，夜間取下隱形眼鏡後，就看不見自己完整的形體而是「一團靈魂」，起床泡奶更是只能「聽聲辨位」。眼科醫師表示，近視與基因遺傳有關，雙親都重度近視，增加孩子提早近視可能性，可在3歲起定期追蹤視力，或經醫師評估後使用角膜塑型片延緩近視。

除了看不清自己的形貌，葉揚說，先生秤體重時也看不到秤子上的體重，總要呼喚自己或孩子來幫看體重，但家人總打趣不告訴他實際體重。另外，因二寶剛出生，還有夜間泡奶需求，先生常找不到眼鏡，只好聽聲辨位，「摸黑找嬰兒、泡牛奶」。

「近視是強勢基因。」葉揚表示，自己20多歲接受雷射手術前，近視度數曾高達600度，加上先生也是重度近視者，知道孩子免不了近視，故「不會要求他們不能近視，而是能不能晚一點近視，近視度數能不能不要這麼深？」

葉揚也說，孩子們生活在「全螢幕」環境中，科技使用頻率高，但人類難以避免使用科技，家長要長期限制孩子使用手機亦有其難度，可透過溝通、討論，讓孩子知道手機的不良影響，並帶著孩子一起做對眼睛有益的事。

「近視已是孩童主流疾病之一。」葉揚表示，小六學童近視比例已超過七成，除了3C使用率提高，遺傳因素，以及課後鋼琴課程、長期閱讀等，都是可能原因；近視不可逆轉，但可透過散瞳劑、角膜塑型片等方式控制。

桃園大學眼科醫師李怡青表示，盡是遺傳因素不可避免，若父母都是近視500度以上的重度近視患者，小孩滿3歲、能比出C字手勢，就可開始定期進行視力檢查。一般學齡前孩童多有「遠視儲備量」，約200度左右，但有重度近視遺傳基因的孩子，常會發現已經沒有遠視儲備度數。

至於孩童如何延緩近視？李怡青指出，長效散瞳劑、角膜塑型片都是行之有年的方式。散瞳劑有不同濃度可選，若孩子近視度數不深，可先選用低濃度散瞳劑，避免畏光等副作用。角膜塑型片過去因驗配流程繁瑣，不少孩子因異物感覺得不適，或對冗長過程失去耐心而放棄。現則有「AI配鏡」方式，可透過機械掃描取得角膜弧度等數據，讓孩子免除不舒服的過程，也能獲得量身定做的塑型片。