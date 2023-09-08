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史上最混亂公費疫苗接種期 醫師建議老人家照這順序打

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，新冠的XBB.1.5疫苗以及流感疫苗，還有肺炎鏈球菌疫苗是今年年底老人家最重要的三支疫苗。示意圖。本報資料照片
台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，新冠的XBB.1.5疫苗以及流感疫苗，還有肺炎鏈球菌疫苗是今年年底老人家最重要的三支疫苗。示意圖。本報資料照片

第一批流感疫苗將在10月2日開打，而9月底預計也會有莫德納新冠XBB.1.5疫苗，而肺炎鏈球菌疫苗也預計在10月擴大長者接種，被認為是「公衛史上最混亂的公費疫苗接種期」。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，這三支疫苗是年底老人家最重要的疫苗，建議民眾可以先打新冠跟流感兩個疫苗。

莫德納新冠XBB.1.5雖然目前尚未通過食藥署EUA，但預計9月最後一周可以提供接種。疾管署發言人曾淑慧表示，第一批預計先訂購200萬劑，預計先開放65歲以上長者接種；一周後再看接種狀況，研擬開放其他對象施打。

另一方面，肺炎鏈球菌疫苗最快今年10月會放寬至65歲以上長者公費接種，將公費提供1劑結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），並且有望跟10月、11月的流感疫苗一起接種。

黃立民表示，新冠的XBB.1.5疫苗以及流感疫苗，還有肺炎鏈球菌疫苗是今年年底老人家最重要的三支疫苗。不論先前是否有接種過流感及新冠疫苗，今年都應該要再打一次，並且應該列為優先接種；而肺炎鏈球菌疫苗五年接種一次，若今年也要施打肺炎鏈球菌疫苗，可以再與新冠疫苗、流感疫苗接種建個一個月後安排接種。

流感疫苗 肺炎 莫德納

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一劑上看千元肺炎鏈球菌PCV疫苗 10月放寬65歲長者免費打

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