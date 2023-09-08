打破審議「默契」！ 明年基本工資調4.05% 勞長：加入新參考指標

明年基本工資調幅拍板4.05%，基本工資從現行的2萬6400元調升至27470元，時薪則從176元調升至183元，後續將呈報行政院核定。這也是蔡總統任內基本工資連八漲，8年來，基本工資時薪、月薪調幅分別成長37.3%與52.5%。對於今年打破歷年審議「默契」，調幅比外界預期來得高，許銘春解釋，今年為了反映民生物價高漲，加入17項重要民生物資漲幅作參考。

勞動部於基本工資審議會後召開記者會。許銘春說明，這次審議會，綜合考量消費者物價指數年增率、17項重要民生物資年增率、經濟成長率及整體經濟情勢，因此得出明年調漲4.05%的結論，明年基本工資調升至2萬7479元後，估約有179萬名勞工受惠，時薪調至183後推估也有60萬名勞工受惠。

由於過往審議會「默契」為「CPI足額反映，經濟成長率則勞資共享」，今年卻罕見加入17項重要民生物資年增率做為參採指標，許銘春解釋，今年經濟成長率預測值1.61，消費者物價指數（CPI）年增率為2.14%，勞方委員認為柴米油鹽叫醋茶等民生物資，是勞工日常所需，因此有必要把17項重要民生物資CPI年增率5.51%也反映出來。

許銘春進一步說，勞資雙方對經濟成長率勞資共享沒意見，資方也不反對納入17項重要民生物資，只是要如何適度反映，兩邊經過折衷、協調，最後一般CPI乘以三分之二、17項重要民生物資乘以三分之一，最後得出4.05%的調幅。

調幅離資方委員預期的超出許多，許銘春說，有資方委員提及製造業訂單不如預期，承受很大壓力，盼政府能有協助措施，甚至連勞方委員都幫資方發聲，建議可再比照前兩年提供薪資補貼，但她先前就說過，補貼是疫情期間限定，勞動部今年也已經調降僱用安定措施啟動門檻，謝物穩固勞資關係，未來若產業有需要，勞資政學委員將針對經濟情勢討論，有必要就會啟動協助。

針對勞團呼籲儘速兌現蔡總統競選政見「最低工資法」立法，許銘春說，最低工資法草案目前仍在行政院審查，主要卡在勞資雙方對參考數據沒共識，讓最低工資法法位階提升，是大家所期望的，也是好事，勞動部會繼續努力溝通。