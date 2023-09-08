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每日逾10萬人！桃機暑假客運量飆升 這兩地超越已疫前

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
暑假進出桃園機場客運量逾671萬人次。圖／桃園機場公司提供
暑假進出桃園機場客運量逾671萬人次。圖／桃園機場公司提供

疫後復甦力道強勁，桃園機場公司今公布，暑假進出桃園機場旅客人數較預期大增21萬人次，達671萬人次，其中，北美及中東地區旅客更是超越疫情前2019年同期水平，全年樂觀上看3千萬人次。此外，機場公司在暑假旅運高峰期推廣機場捷運市區預辦登機自助報到，累計今年使用量已超越去年總和，8月更創下疫後單月新高。

桃園機場公司表示，2023年暑假客運量為671.4萬人次，超過原本預期650萬人次103%，其中8月每日平均10.9萬人，更達疫情前同期13.9萬人的78.4%。統計今年1至8月客運量，出境892萬8316人次、入境883萬7452人次、轉機405萬869人次、過境6萬4280人次，總計2188萬人次，已恢復疫情前同期66.6％，全年可望突破3千萬人次。

桃園機場公司指出，在航班架次部分，今年7至8月總航班3.62萬架次，約為疫情前同期80%，其中東南亞航線1.14萬架次、北美航線為3477架次，均已超過疫情前同期航班數；客運量按航線分，除了較為熱門的東北亞外，北美、東南亞、及中東地區成長也較顯著，像7、8月北美航班受益於轉機旅客增加及市場需求、及8月份A380復航後的中東航班，搭乘人數均已超過疫前水平。

桃園機場公司也說，暑假期間同步推廣市區預辦登機自助報到，今年1至8月利用市區預辦登機旅客人數5萬3240人次，託運行李數5萬9416件，已超越2022全年總和；8月使用旅客9388人次、託運行李10223件，也創下疫後新高。

桃園機場 疫情

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