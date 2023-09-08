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國慶連假台鐵車票要搶要快！開放首日上午已賣21.4萬張

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國慶日連續假期東線實名制列車。圖／台鐵局提供
國慶日連續假期東線實名制列車。圖／台鐵局提供

台鐵今天凌晨起開放國慶日連續假期（10月6日至10月11日）訂票，截至今天上午9點，總計完成13萬2956筆、21萬4425張訂票，東、西部幹線及南迴線均還有座位，提醒旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票，逾期未取將於9月10日上午9點重新釋出。

台鐵局表示，截至今天上午9點國慶連假車票預訂狀況，東部幹線部分，台北往花蓮、台東方向10月6日下午4點後至10月7日下午3點前，長途自強號僅餘零星座位；台東、花蓮往台北方向10月10日上午8點至晚間7點，長途自強號僅餘零星座位。

西部幹線部分，台北往高雄方向10月6日下午2點以後至10月7日中午12點以前，長途自強號僅餘零星座位；高雄往台北方向10月10日全天長途自強號僅餘零星座位。南迴線部分，高雄往台東方向10月6日下午4點至晚間9點，長途自強號僅餘零星座位；台東往高雄方向長途各時段自強號尚有座位。

另外，台鐵局也說，10月6、7日及9、10日6班東線實名制列車將於9月9日零時起開放2022年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

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